"Hak arayanların çabalarına duyarlı tüm yayınevlerine selamlarımızla"

Seçici Kurul, Aras’ın ödüle neden değer bulunduğuna dair açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Birbirimizi anlamak sanat yoluyla, edebiyat yoluyla mümkün ve kalıcı olur. Yıllardır yayımladığı özel, özenli ve nitelikli kitaplarla Ermeni edebiyatına, tarihine, kültürüne açılan bir pencere olan ve bizi bize anlatan Aras Yayıncılık ‘Yılın Yayınevi Ödülü’ne değer görüldü.”

Törende Seçici Kurul adına ödülü takdim eden seçici kurul üyesi yazar Başar Başarır, Aras Yayıncılık’ın Türkiye kültürüne büyük katkıları olan, çok önemli bir boşluğu dolduran önemli bir kültür kurumu olduğunu ve üstlendiği misyonu Don Kişotvari bir inatla sürdürmesinin her türlü takdire değer olduğunu söyledi. Aras adına ödülü Başar Başarır’ın elinden alan yayınevinin yayın yönetmeni Rober Koptaş, yaptığı konuşmada Aras için bugüne kadar ter döken tüm emekçilere, yazarlara, çevirmenlere ve yayınevinin ayakta kalmasını sağlayan okurlara teşekkür etti. Koptaş, ödülü, yayınevinin 450 gündür haksız yere cezaevinde tutulan yönetim kurulu üyesi Osman Kavala ve onun şahsında, fikirlerinden dolayı cezaevlerinde olan ve yargılanan yurttaşlarımız adına aldıklarını belirtti.

Konuşmasında, “Dünya Kitap Dergisi’ne ve ödül seçici kuruluna Aras’ı 25. yılında böyle anlamlı bir ödüle layık gördükleri için teşekkür ediyoruz,” diyen Koptaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Aras olarak kitapların, edebiyatın, halklar arasındaki önyargıları kırmada, engelleri ortadan kaldırmada önemli bir rol oynadığı bilinciyle hareket ettik ve zorlu şartlara karşın özenli, titiz, kaliteli kitaplar yayımlamaktan geri durmadık. 25. yılımızda bu çabalarımızın görüldüğünü ve takdir edildiğini bize hatırlatan bu değerli ödüle layık görülmek bizleri çocuklar gibi sevindirdi. Ödülü, yayınevimizin yönetim kurulu üyesi olan ve tam 450 gündür haksız yere cezaevinde tutulan Osman Kavala’ya ve onun şahsında Türkiye’nin demokratikleşmesi için fikir mücadelesi veren tüm tutsaklara adıyoruz. Türkiye kültür ortamına katkıda bulunmak, bizler için, ülkemizin çoğulcu yapısını koruma ve geliştirme mücadelesinin bir uzantısı. Bu yolda bastırılan, görmezden gelinen, ezilen tüm gruplara yönelik kitaplar yayımlayan, hak arayan ve hak arayanların çabalarına duyarlı tüm yayınevlerine dayanışma duygularımızı ve selamlarımızı iletiyoruz.”

Dünya Kitap Yılın Kitabı Ödülleri Seçici Kurulu bu yıl Aras dışında, Yılın Telif Kitabı dalında Denize Yazıldı ile Ayşe Sarısayın’ı ve Yılın Çeviri Kitabı dalında da Peter Stamm’ın Yedi Yıl kitabını Almancadan Türkçeye çeviren Regaip Minareci’yi ödüle değer buldu. “Yılın Telif Polisiye Kitabı” ödülü Suat Duman’a giderken bu dalda Emirhan Dağkan G.’ye “Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü” verilmesi uygun görüldü. Polisiye Seçici Kurulu, Ötüken Neşriyat’ı özel ödüle değer buldu. Gastronomi kültürü kitapları arasındaki seçimdeyse “Yılın En İyi Gastronomi Kitabı” ödülünü Nejat Yentürk'ün çalışması aldı. Maximilian J. W. Thomae ise yeme-içme kültürüne çeyrek asırdır yaptığı katkılar nedeniyle “Gastronomi Kültürü Emek Ödülü”nün sahibi oldu. (K24)