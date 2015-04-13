Günter Grass hayatını kaybetti...

Alman Haber Ajansı (DPA), Günter Grass’ın yaşadığı Lübeck kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu. Danzig kentinde 1927’de dünyaya gelen Grass, edebiyatın birçok türünde eserler verdi, resimden, heykelden de geri kalmadı. Ama tabii en büyük tutkusu edebiyattı. 1999 yılında Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmüştü yazar. Nobel Edebiyat Komitesi'nin "Tarihin unutulmuş yüzünü betimleyen eğlenceli kara masallarıyla" ödüle değer bulduğu Grass'ın Teneke Trampet, Köpek Yılları, Lokal Anestezi, Pisi Balığı, Dişi Fare, Kafadan Doğumlar, Uzak Tarla, Yüzyılım ve Yengeç Yürüyüşü kitapları dünyanın birçok diline kazandırıldı. Grass, büyümek istemeyen Oscar isimli çocuğun gözünden İkinci Dünya Savaşı yıllarını anlattığı Teneke Trampet (Die Blechtrommel) romanıyla dünyada büyük ilgi uyandırmış, roman daha sonra sinemaya da uyarlanmıştı.

İlknur Özdemir anlatıyor

Grass'ın Soğanı Soyarken ve Yengeç Yürüyüşü adlı kitaplarının Türkçe çevirmeni, Kırmızı Kedi Yayınevi'nin Yayın Yönetmeni İlknur Özdemir, Grass'la ilgili düşüncelerini K24'e şöyle anlattı:

"İki kitabının çevirmeniyim, son iki önemli kitabının diyebilirim. Özellikle Soğanı Soyarken adlı anılarının, yazarı tanımamda büyük katkısı oldu. Kendisiyle dalga da geçerek kendini savunuyordu bu kitabında. Biliyorsunuz Hitler gençliğine katılmış olması dolayısıyla çok eleştiri alırdı, ama 15-16 yaşlarındaydı ve bu topluluğun ne olduğunu anlayamadan girmişti aralarına.

Yengeç Yürüyüşü de bir tür özyaşamöyküsel kitaptı, kendisi, annesi, savaş yılları vs. bolca yer alıyordu içinde, daha doğrusu kendisiyle hesaplaşması sürüyordu belki de.

Alman ve dünya edebiyatı temeltaşlarından birini kaybetti. Çok renkli bir kişiliği vardı, şairdi, heykeltraştı, müzik ve dans büyük tutkusuydu. Çok da titizdi, her kitabı çıktığında çevirmenlerini Lübeck’te toplar, kitap üzerinde onlarla birlikte çalışırdı." (K24)