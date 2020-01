Üç yıllık kısa geçmişine rağmen Britanya’nın en prestijli edebiyat ödülleri arasında gösterilen Folio Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Britanya’da İngilizce olarak yayımlanmış en iyi kitabın ödülün sahibi olduğu Folio Ödülü, Man Booker’ın “eksiklerini gidermek” amacıyla yola çıkmıştı.

Ödülün 2017 kısa listesinde dördü kurmaca, dördü kurmaca dışı olmak üzere sekiz kitap bulunuyor. Adaylar arasında, Türkçede de Elçilik Kenti ve Demir Konsey gibi kitaplarıyla tanınan fantastik ve bilimkurgu yazarı China Miéville, “büyük Amerikan romanı” olarak anılan kitabı The Sport of Kings ile ABD’li yazar C. E. Morgan, Britanyalı yazar Francis Spufford ve Asya’nın tarihî ve kültürel yapısından esinlendiği roman ve öyküleriyle tanınan Kanadalı yazar Man Booker adayı Madeleine Thien de var.

Yılın en çok konuşulan kurmaca dışı kitaplarından biri olan, Hisham Matar’ın kayıp babasının izlerini sürdüğü The Return da kısa listede yer alıyor. Diğer kurmaca dışı adayları ise, The Vanishing Man: In Pursuit of Velázquez eseriyle The Observer dergisinde sanat eleştirmenliği de yapan yazar Laura Cumming, Maggie Nelson’ın transseksüel partneri ile yaşadıkları deneyimleri anlatan The Argonauts ve Burning Country: Syrians in Revolution and War kitabının yazarları Robin Yassin-Kassab ve Leila Al-Shami oldu.

Folio Ödülü kısa listesi, 62 kitap arasından 250’yi aşkın yazar ve eleştirmenin yer aldığı Folio Akademi tarafından seçildi. Seçici kurulda, Margaret Atwood, Peter Carey, Zadie Smith ve J.M. Coetzee gibi isimler de bulunuyor. 20 bin euro para ödülünün de sahibi olacak isim, 24 Mayıs’ta açıklanacak. (The Guardian/ K24)

2017 Folio Ödülü kısa listesi:

The Vanishing Man, Laura Cumming

The Return, Hisham Matar

This Census-Taker, China Miéville

The Sport of Kings, CE Morgan

The Argonauts, Maggie Nelson

Golden Hill, Francis Spufford

Do Not Say We Have Nothing, Madeleine Thien

Burning Country: Syrians in Revolution and War, Robin Yassin-Kassab ve Leila Al-Shami