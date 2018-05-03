Edebiyat dünyasından iki ödül haberi

Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen Fakir Baykurt Öykü Ödülü'ne Israrı Kanadında isimli kitabıyla Figen Alkaç layık görüldü.

Jüri tarafından yapılan açıklamada, “Sosyolojik ögeleri insan ruhuna indirgeyerek edebiyatla bütünleştiren iyi bir kitap” olarak İfade edilen Israr Kanadında, Figen Alkaç’ın ikinci kitabı. Kitapla ilgili Nazlı Karabıyıkoğlu'nun K24 için kaleme aldığı yazıyı okumak için tıklayın.

29 dile çevrildi

Diğer bir ödül haberi ise Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sion'lular Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl 10'uncu yılını dolduran NDS Edebiyat Ödülü'ne dair.

2018 NDS Edebiyat Ödülü'nü 6.27 Treni adlı romanıyla Jean-Paul Didierlaurent kazandı. Kitabın çevirmeni Aysel Bora da Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.

Edebiyat alanındaki ilk başarılarını, yazdığı öykülerle, kazandığı prestijli ödüllerle yaşayan Fransız yazar Didierlaurent’ın ilk romanı, 2017 yılının ağustos ayında Türkiyeli okurla buluşmuştu. Yayımlandığı yıl bir edebiyat fenomeni olarak kabul edilen roman, kısa sürede 29 dile çevrildi. (K24)