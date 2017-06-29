Evrensel Basım Yayın ve Turhan Günay Voltaire Ödülü’ne aday

Uluslararası Yayıncılar Birliği (The International Publishers Association- IPA) tarafından yayın ve ifade özgürlüğü haklarına dikkat çekmek ve bu konuda girişimlerde bulunan isim ve kurumları cesaretlendirmek amacıyla verilen Voltaire Ödülü’nün kısa listesi açıklandı. Listede Türkiye’den Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Evrensel Basım Yayın ve 236 gündür tutuklu olan Cumhuriyet Kitap Eki Yayın Yönetmeni ve Cumhuriyet Kitapları temsilcisi Turhan Günay da yer alıyor.

Yayın ve ifade özgürlüğü risk altında olan yazar, gazeteci ve yayıncılara verilen ödülün kısa listesinde yer alan diğer isimler ise Güney Kore’den gazeteci, yazar ve aktivist Jeong-ae Kim, İsveçli yayıncı Gui Minhai, yasaklanmış İranlı yazarların kitaplarını e-kitap olarak yayınlayan Azadeh Parsapour ve Birmanyalı yayıncı ve yazar Moe Way olarak belirlendi.

2005 yılından beri Yayın Özgürlüğü Ödülü adı altında verilen ödül, 2016 itibariyle, henüz ifade özgürlüğüne gösterdiği hassasiyete saygı niteliğinde Fransız yazar Voltaire adına verilmeye başlandı.

IPA Yayın Özgürlüğü Komisyonu Başkanı Kristenn Einarsson, altı kişi ve kurumun yer aldığı listeyle ilgili şu sözleri söyledi: "Bu yıl adayların çeşitliliği çok çarpıcıydı. Her biri benzersiz bir arkaplana sahip, dünyanın dört bir yanından 14 ayrı aday için 21 başvuru aldık. Komite, bütün adayların yayın yapma özgürlüğünü inkâr etme girişimlerine karşı ve yazarlara seslerini duyurmak için risk alma konusunda gerçek bir cesaret gösterdiğini hissediyor."

Ödülün sahibi İsveç’te düzenlenen Göteborg Kitap Fuarı kapsamında, 29 Eylül 2017’de yapılacak gala yemeğinde açıklanacak. Ödül sahibi aynı gün Göteborg’da düzenlenecek “Yayın Özgürlüğü” konulu seminere de konuk olarak katılacak. (K24)