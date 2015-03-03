Şiiri hayattan kurtarmak için: Didem Madak

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Metis Yayınları, 26- 27 Mart arasında “Şiiri Hayattan Kurtarmak: Didem Madak Sempozyumu” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. Ücretsiz olan etkinlikte Didem Madak şiirinin temaları ve meselesi masaya yatırılacak.

Deniz İncedayı, Seval Şahin, Necmiye Alpay, Zeynep Direk, Rûken Alp, Esra Yalazan, Birhan Keskin, Neşe Yaşın, Şükran Yücel, Müjde Bilir, Zeynep Köylü, Mahmut Temizyürek, Baki Asiltürk, Eren Aysan, Sezai Sarıoğlu, Asuman Susam, Ritta Cankoçak ve İpek Şahbenderoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı sempozyumda MSGSÜ Modern Dans Bölümü “Güneşin Bıyıkları” başlıklı bir gösteri sunacak. Ayrıca Ah! Kosmos da Didem Madak anısına bir müzik performansı sergileyecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Kampüsü, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek olan sempozyum 26 Mart günü saat 09:30’da başlayacak. (K24)