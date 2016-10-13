Nobel Edebiyat Ödülü sahibi oyun yazarı, yönetmen ve oyuncu Dario Fo, hayatını kaybetti. Fo, 90 yaşındaydı.

İtalyan haber ajansı ANSA, 1926 doğumlu yazarın, Perşembe sabah saatlerinde Milano'da hayatını kaybettiğini duyurdu. Uzun süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören Fo, iki haftadır hastanede müşahade altındaydı.

1952'de Milano'da tiyatro oyunculuğuna başlayan Dario Fo, 1959'da eşi Franco Rame ile birlikte Dario Fo Franco Rame Tiyatro Topluluğu'nu kurmuştu. Siyasî hiciv türünde tiyatronun en önemli isimlerinden biri olarak kabul edilen Dario Fo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Ödemiyoruz, Ödeyemeyeceğiz!, Klaksonlar, Borazanlar ve Bırtlar, Kadın Oyunları ve Açık Aile gibi 70'i aşkın tiyatro oyunu yazdı; oyunları 30'u aşkın dile çevrildi ve çok çeşitli ülkelerde sahnelendi.

Kariyeri boyunca Sonning Ödülü, Obie Ödülü ve İtalya Kültür ve Sanat Altın Madalyası gibi prestijli ödüllere değer görülen Dario Fo, 1997'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı. (K24)