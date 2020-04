Çürüyen insanlığa bir ağıt

İnsanların yalnız kalınca doğadan korkmalarını hep manidar bulmuşumdur. Yalnızlıktan, sessizlikten, hayvanlardan en çok da bilinmezlikten korkarız. Birkaç yıl öne aylarımı geçirdiğim bir yayla evindeki günlerimi, gecelerimi hatırlattı bana Olga Tokarczuk’un romanı. Yazları hayvanları ve göçleriyle gelen yaylacılar, kışa yakın kasabaya inerler. Yayla da böylece biraz daha yalnız kalmak isteyenlere kalır. Kar yağar, telaş başlar, kasabaya inen yollar kapanmadan inilir. Olmadı dağ yolundan yürüyerek aşağıya… Doğa insanı her şeyiyle şaşkına çevirir; renkler, kokular, sesler… Her şey ilham vericidir. Koca yeryüzünde insan olarak ne kadar önemsiz olduğunuzu anlarsınız, doğa size bunu her fırsatta söyler.