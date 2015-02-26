"Çizgili" Kıtalar Atlası

İhsan Oktay Anar'ın ilk romanı Puslu Kıtalar Atlası, İlban Ertem'in çizgileriyle yeniden hayat buluyor. 13 Mart günü raflarda olacak kitap. Peki nasıl başladı bu yolculuk?



İlban Ertem, kitapta yer alan “Mutfaktan” başlıklı yazısında Puslu Kıtalar Atlası'nın çizgi roman olma hikâyesini hem yazı hem de çizgileriyle anlatmış. İşte o bölümden küçük bir alıntı:

"Puslu Kıtalar Atlası’nı ilk çıktığında okumuş ve çok sevmiştim, on iki sene sonra kitabı tekrar elime aldığımda ilk defa okuyormuşum gibi kaptırıp bir kez daha bitirdim. Büyüsü hâlâ aynı büyüydü... Görsel yanı çok kuvvetliydi, mizah dozu tam yerindeydi.

Ne yaptığımın farkına varmadan (ne yapmağa kalkıştığımın farkına varsam yapar mıydım bilemiyorum...) öylesine birkaç eskiz çizdim, kitap kımıldamaya başladı, daha da hoşuma gitti. Romandan planlar çizmeye başladıkça kendimi kitabın içinde dolanır buldum. Okuduğumda aklıma düşen görüntüler kağıda yansımaya başladıkça işler ciddileşmeye başladı. Resimli romanı on iki yıl önce, yirmi yıl aralıksız çizmenin getirdiği bir usanmayla bırakmıştım... (Gırgır, Fırt, Hıbır, Joker, Resimli Roman...) Artık resim, illüstrasyon, küçük heykeller yapıyordum rahatım iyiydi ama bir baktım ki yatıyorum, kalkıyorum kafamda kitaptan kokular, sahneler, fısıltılar var...

Baktım olmayacak; kitabın üzerinde ufak ufak çalışmaya başladım... Gidip İhsan Oktay Anar’la tanıştım ne yapmak istediğimi anlattım desturunu aldım... Eve döndüğümde masamın üzerinde çizilmeyi bekleyen okyanus büyüklüğünde bir roman vardı. Dehşet verici ama bir o kadar da keyifliydi..."

Kitaptan iki sayfa:





Puslu Kıtalar Atlası, 13 Mart günü İletişim Yayınları etiketiyle raflarda olacak... (K24)