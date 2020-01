Camisiz bir Küba haberine hazır mısınız

Ernest Hemingway, 1939 ile 1961 arasında Havana’da bulunan La Finca Vigia’da yaşadı veYaşlı Adam ve Deniz, Çanlar Kimin İçin Çalıyor gibi başyapıtlarını burada kaleme aldı. La Finca Vigia, yazarın 1961’de Idaho’da intihar ederek yaşamına son vermesinin ardından, 1962’de müzeye çevrildi. Ne var ki, Hemingway’in dördüncü karısı Mary Hemingway’in mülkü isteyerek mi bağışladığı yoksa Küba hükümeti tarafından bağışlamaya mı zorlandığı konusu uzun yıllardır açıklığa kavuşmadı. Mary Hemingway’in yeni bulunan bir mektubu ise bu konudaki fikir ayrılıklarını gidermeyi vaat ediyor...

Küba halkına armağan olsun

Guardian'dan Alison Flood'un haberine göre Mary Hemingway, Nobelli yazarın arkadaşı Roberto Herrera’ya yazdığı 25 Ağustos 1961 tarihli mektubunda, evi “Küba halkına bağışladıklarını” yazıyor. Kocasının “25 yıl boyunca Küba halkının dostu olmasına rağmen” politikaya hiç bulaşmadığını söyleyen Mary Hemingway, “Kocam kelimeleri dışında sahip olduğu hiçbir şeyi satmadı. Arabalarını, silahlarını, kitaplarını ve hatta Nobel Ödülü madalyasını da the Virgen del Cobre’ye bıraktı. Sanıyorum, Küba’daki... mülkünün kendi anısına eğitim ve araştırma olanakları sunan bir merkez olarak kullanılmak üzere Küba halkına bırakılmasından mutlu olurdu. Bu belgeyle, Ernest’ın mülkünün tek varisi olarak, bu mülkü Küba halkına bırakıyorum” ifadelerini kullanıyor.

Roberto Herrera’nın belgeleri arasında bulunan mektup Alexander Historical Auctions tarafından açık artırma ile satışa sunuldu ve 1.100 dolara alıcı buldu. Müzayede evi, sözkonusu mektubunun “Mary Hemingway’in evi kendi rızasıyla Küba halkına bağışladığını açıkça kanıtladığını” iddia etti.

Ernest Hemingway’in sekreteri olan ve sonradan yazarın en küçük oğlu ile evlenen Valerie Hemingway, Guardian’a yaptığı yazılı açıklamada “Açık artırmaya sunulan mektup, Mary’nin (Fidel) Castro’ya vermek üzere hazırladığı bir notun taslağı. Roberto Herrera bu taslağı tercüme edecekti. Hatırladığım kadarıyla, Mary bu notu aslında (Castro’ya) hiç yollamadı; taslağı da sonradan Roberto’ya verdi” dedi.

Mrs Hemingway adlı romanı kaleme alan Naomi Wood ise Mary Hemingway’in kendi rızasıyla mülkü bağışladığı iddiasına çok da sıcak bakmıyor. “Asıl soru şu: Mary, Hemingway evini bağışladı mı, bağışlamaya zorlandı mı yoksa bu ev diplomasi yoluyla elinden mi alındı” diyor Mary Hemingway, “Büyük ihtimalle, bu üç ihtimalin bir karışımı yaşandı.”

Mary Hemingway, How It Was başlıklı anı kitabında Kübalı bir yetkiliyle konuştuğunu ve “Finca’yı size vermek isteyip istemediğimden emin değilim. Belki hükümetiniz, kişisel belgelerimizi almak üzere oraya gitmeme izin verir. İzin alıp alamayacağımızı öğrenip bana bildirir misiniz? Yarın aynı saatte? Muy bien” dediğini aktarıyor. (K24)