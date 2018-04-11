Burhan Sönmez'e EBRD Edebiyat Ödülü

Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası tarafından 2017 yılında British Council ve Londra Kitap Fuarı ile ortaklaşa başlatılan EBRD Edebiyatı Ödülü'nün kazananı İstanbul İstanbul romanıyla Burhan Sönmez oldu. Üç finalistin aday gösterildiği ödülün diğer finalistleri ise Hırvatistan'dan Daša Drndić ve Rusya'dan Boris Akunin'di.

Bu yıl ikinci kez verilen ödül, İngilizceye tercüme edilmiş ve Birleşik Krallık'taki bir yayıncı tarafından yayımlanmış eserler arasından en iyi edebî kurguya sahip kitaba veriliyor. 20 bin değerindeki para ödülü yazar ve kitabın çevirmeni arasında eşit olarak paylaşılıyor. Ödül, yazarla beraber kitabın çevirmenini de onurlandırmayı hedeflediği için İstanbul İstanbul'un Türkçeden İngilizceye çevirmenliğini üstlenen Ümit Hussein'i de mutlaka anmak gerekiyor.

Jüri başkanı Rosie Goldsmith Londra'da gerçekleşen tören sırasında yaptığı konuşmasında "Bu üç roman muhteşem ustalığı, kavrayışı ve özgünlüğüyle muhteşem bir üçlü meydana getiriyor" derken jüri olarak bu kitapları okumuş olmaktan duydukları sevinci de dile getirdi. (K24)