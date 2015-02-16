Birhan Keskin ve Aslı Serin’den acı ve öfkeyle

Birhan Keskin ve Aslı Serin Edebi Şeyler Yayınevi'nin 160. Kilometre Şiir Dizisi'nin web sitesinde bugün akşam saatlerinde bir şiir yayınladılar.

İkilinin yaptığı ortak açıklama şöyle:

"Biz bu şiiri yazarken, Özgecan henüz katledilmemişti. www.anitsayac.com sitesine ve son yıllarda hızla artan erkek şiddetine dikkat çekmek amaçlı böyle bir işe girişmiştik Son bölüm Özgecan’ın vahşice katledilmesinden sonra yazıldı. Ve anladık ki artık bu şiire devam etmek başka türlü bir acizliğe dönecekti. Çünkü yaklaşık 2 ay süren bu şiir çalışmasında hemen her gün başka bir kadın cinayetine tanık olduk. Çok üzgünüz ama yasta değiliz. Hiçbir devlet 'büyüğünden' ve hiçbir saraydan adalet beklemiyoruz. 'Kadınlar savaşçıdır' diyen Didem Madak’ı selamlayarak, içimizdeki yerlileri dürtüyoruz. Biliyoruz ki kadın cinayetleri politiktir. Ama unutmasınlar ki meydanlar, sokaklar bizimdir."

Ölülerimizi “sık kullanılanlara” ekliyoruz.

Ölülerimize ölülerimiz ekliyoruz.

Şans eseri yazmıyorsa adımız bir sayaçta

Birhan, ben bunu hep “antisayaç” olarak okudum

Yani sayılamayan, sayılmasın hiç aman

Sahi biz kaç darbeden sonra ölülerimiz oluyoruz.

Erkek ve kadın, iki farklı hayvan.

Ve kuraldır öldürür hayvanlar âleminde güçlü olan.

Mesele bu değil, mesele başka.

Niye sevsin pembe tülleri kırmızı pancurları

Ve niye aynı evde yaşasın bir fille mesela

Aha kırılacak bir vazo birazdan.

Bir yatırımcı değiliz, tamam

Öncesinde büyük hesaplar, planlar, bütçeler filan

Ama sevmek diye bir şey var, geçelim dersen o da var

Bize çizilmiş kalın çizgiler, gerilmiş ipler var

Alnımızı kıllı elleriyle karalayanlar yetmedi komple silenler

Çaresizlik var Birhan bak:

Türkiye’nin güneyinden üzücü haberler geliyor

Türkiye’nin kuzeyinden üzücü haberler geliyor

Türkiye'nin doğusundan üzücü haberler geliyor

Türkiye’nin batısından üzücü haberler geliyor

Türkiye giderek üzücü bir habere dönüyor…

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