Bir gün kadın, edebiyat ve yaşam özgür olacak

Erkek egemen düzeni besleyen eril dilin gündelik yaşamda ve edebiyatta yükselişine, dolayısıyla da erkek şiddetinin her geçen dakika katlanarak artışına yönelik söz söylemek ve eylemek için edebiyatçı kadınlar eş zamanlı olarak 28.02.2015 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplandı. Bu buluşmalardan "8 Mart Bildirisi" doğdu.

Edebiyata emek veren kadınlar adına kaleme alınmış ortak bildiriyi ve imzacılarını dikkatinize sunuyoruz.

Kalbimiz acıyor

Kadına yönelik erkek şiddeti 2002 ile 2009 yılları arasında yüzde 1400 arttı. 2009 yılından itibaren Adalet Bakanlığı istatistik verileri açıklamayı bıraktı. Veriler kadın örgütleri tarafından toplanmaya başlandı.

Erkekler sadece 2014 yılında 257 kadını öldürdü.

Baba, koca, sevgili, eski eş şiddet uyguluyor. “İyi hal” ve “tahrik” indirimleri ile erkekten yana bir adalet sistemi saldırganları koruyor.

Açık bir kadın katliamı yaşanıyor.

Ne yazık ki son olmayan, Özgecan Aslan’ın vahşice katledilmesi kamusal alanda egemenliğini ilan etmiş olan erkek şiddetinin ve saldırganlığının varabileceği en uç noktayı bir anda tüm toplumun gözleri önüne serdi. Hız kesmeden devam eden kadın cinayetlerinde belki de bardağı taşıran son damla oldu. Her kesimden ve yaştan kadın ‘artık yeter!’ diyerek haykırdı, ayağa kalktı, Özgecan’ın tabutu kadınların omuzlarında taşındı.

Kadın cinayetleri politiktir

Özellikle son yıllarda toplumsal cinsiyet ayrımcılığı iktidar tarafından çok daha yaygın ve köklü hale getirilmeye çalışılıyor. İktidar erkek şiddetini önlemek bir yana, kadınların yaşamı ve bedeni üzerinde söz söylemeyi hak görmekte, kadının giyim tarzına, hatta ‘kahkahası’na müdahale etmekte, yaşamın içindeki var oluşuyla kadını tahrik nedeni olarak göstermektedir. Hatırlatalım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasım 2014’te katıldığı Kadın ve Adalet zirvesinde "Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, o fıtrata terstir. Tabiatları, bünyeleri, fıtratları farklıdır" ifadelerini kullanarak, ayrımcılığı devletin en üst makamından dillendirmişti. Bilinmelidir ki, cinsel saldırıyı meşrulaştıran, kadınları sindirip erkekleri cesaretlendiren mesajlar veren devlet yetkilileri ve iktidar, kadınlara yönelik sistematik erkek şiddetinden ve kadın cinayetlerinden de sorumludur.

Eril dil her yerde

Eril dilin evde, sokakta, okulda ve işyerinde gerçekleşen yeniden üretiminde medyanın, akademik kurumların olduğu kadar edebiyat dünyasının da payı vardır. Erkek egemenliğini doğrulayan ve kutsayan, kadını ikincil cins olarak gören anlayış kitaplarda, dergilerde, televizyonda ve sinemada her gün yeniden üretilmekte, kadının konumu ve erkek egemenliği meşrulaştırılırken şiddet kanıksanmaktadır. Kadının metalaştırılmasına edebiyat ‘endüstrisi’nin katkısı da küçümsenemez.

Eril dil ile mücadelede, kadın edebiyatçılar olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Kimin kaleminden çıkmış olursa olsun, metinlerde eril aklı ve otoriteyi çözümleyici, sarsıcı, yıkıcı çalışmalar yapmak, öte yandan kadın edebiyatçılar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve edebiyatta kadın tavrını oluşturmak zorundayız.

Yasımız isyan doğurdu.

Yitirdiğimiz kadın kardeşlerimize özeleştirimiz ve sözümüzdür: Bir gün kadın, edebiyat ve yaşam özgür olacak.

Özgecan Aslan ilk kaybımız değil, ne yazık ki son da olmadı, ama inanıyoruz ki milat olacak.

Aliye Zorlu Mit, Arzu Altınanıt, Arzu Demir, Arzu Eylem, Aslı Durak, Aslı Erdoğan, Aslı Sarıoğlu, Aslı Serin, Aslı Solakoğlu, Aslı Tohumcu, Aslı Uluşahin, Aslıhan Tüylüoğlu, Asuman Susam, Ayla Kutlu, Aylin Çakı, Aysel Sağır, Aysun Kara, Ayşe Akaltun, Ayşe Başak Kaban, Ayşe Çakı, Ayşe Kulin, Ayşe Sarısayın, Ayşe Uyguner, Ayşegül Çelik, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Kocabıçak, Ayşegül Tözeren, Ayten Kaya Görgün, Azade Aslan, Bade Osma Erbayav, Bahar Çelik Omur, Başak Baysallı, Belma Fırat, Berat Alanyalı, Bercis Mani, Berna Durmaz Mehmetoğlu, Berna Özpınar, Betül Dünder, Betül Sayın, Billur Şentürk, Bilsen Başaran, Bircan Çelik, Birsen Ferahlı, Buket Başaran Akkaya, Buket Türkmen, Cihan Bilgen, Çiğdem Baydar, Çiğdem Sezer, Çiler İlhan, Demet Çizmeli, Demet Elkatip, Deniz Durukan, Deniz Gezgin, Derya Önder, Derya Sönmez, Didem Gülçin Erdem, Dilek Direnç, Duygu Kankaytsın, Ebru Askan, Eda Aslı Şeran, Elif Can, Emek Erez, Emel İrtem, Emine Sarıkartal, Eren Aysan, Esma Zafer Ertan, Esra Açıkgöz, Esra Odman İyier, Esra Yalazan, Eylem Ata Güleç, Eylem Soner, Ezgi Ceylan, Fatma Aras, Fatma Tulum, Fatma Üçpınar, Feryal Tilmaç, Feyza Hepçilingirler , Feyza Öner, Figen Öcal, Figen Şakacı, Fulya Bayraktar, Gamze Güller, Gaye Boralıoğlu, Gonca Özmen, Gönül Çatalcalı, Gönül Kıvılcım, Gülce Başer, Gülenay Börekçi, Gülsüm Cengiz, Hacer Kılcıoğlu, Hacer Yeni, Hande Baba, Hande Öğüt, Hasibe Özdemir, Hatice Şahman Günday, Hazal Melek Akdik, Hülya Deniz Ünal, Hülya Soyşekerci, İnci Asena, İnci Gürbüzatik, İrem Karabaş, Jale Özata Dirlikyapan, Jale Sancak, Kadriye Cesur, Kevser Ruhi, Kristin Özbey, Latife Tekin, Leyla İpek, Leyla Ruhan Gönenç Okyay, Lütfiye Aydın, Mavi Neşe, Mavisel Yener, Meliha Yıldırım, Melike İnci, Melike Şenyüksel, Melike Uzun, Melis Dedeoğlu, Menekşe Toprak, Merve Akıncı, Meryem Fehime Oruç, Meryem Gülbudak, Mine Ömer, Mizyal Çakmak, Mukaddes Erdoğdu Çelik, Müge İplikçi, Müge Manuş, Müjde Bilir, Münevver İzgi, Müren Beykan, Mürselin Kurt, Mürüvet Yılmaz, Müyesser Güner, Nalan Barbarosoğlu, Nalan Çelik , Necla Aytuna, Nemika Tuğcu, Nermin Yıldırım, Nermin Yıldız, Neslihan Cangöz, Neslihan Önderoğlu, Neslihan Yalman, Nesrin İnankul, Neşe Yaşın, Nil Sakman, Nilay Kaya, Nilüfer Altunkaya, Nisa Leyla , Nuray Önoğlu, Nuray Sancar, Oya Baydar, Oya Uysal, Oylum Yılmaz, Özge Kocatürk, Özge Yolcu, Özgün Ergen, Özlem Kiper, Özlem Şan Özdemir, Pamuk Yıldız, Pelin Buzluk, Pelin Temur, Petek Demir, Petek Sinem Dulun, Pınar Güler, Pınar Güner, Pırıl Nur Temel, Raife Polat, Raşel Rakella Asal, Reyhan Yıldırım, Saba Kırer, Sacide Alkar Doster, Semrin Şahin, Senem Dere, Senem Timuroğlu, Serap Erdoğan, Seray Şahiner, Sevda Zeynep Karadağ, Sevgi Ünal, Sevim Korkmaz Dinç, Sevin Okyay, Sevinç Koçak, Sezer Ateş Ayvaz, Sırma Köksal, Sibel Buket, Sibel K. Türker, Sibel Oral, Sibel Öz, Sibel Yükler, Simla Sunay, Sultan Su Esen, Suna Güler, Suzan Bilgen Özgün, Suzan Samancı , Süreyya Köle, Şebnem Toplu, Şenay Eroğlu Aksoy, Şengül Can, Şöhret Baltaş, Tekgül Arı, Tuğba Gürbüz, Tuğçe Ayteş, Tülay Akyol, Tülin Dursun, Tülin Er, Tülin Tankut, Tümay Çobanoğlu, Ufuk Duruman, Vicdan Efe, Yasemin Yazıcı, Yaşar Seyman, Yayla Boztaş, Yeşim Dinçer, Yeşim Saygın, Yıldız Cıbıroğlu, Yıldız Işık, Yıldız İlhan, Zehra Başar, Zerrin Taşpınar, Zeynep Direk, Zeynep Köylü, Zeynep Oral, Zeynep Sönmez, Zeynep Uzunbay, Zümrüt Bıyıklıoğlu.

Figen Şakacı'nın "N'olur öyle bakma Özgecan" yazısı için tıklayın.

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