Ahmet Altan 7 Haziran gecesi Roma’daydı. Antik Roma’nın kalbinde açık havada toplanmış olan iki bin kişi Ahmet Altan’ın sözlerini ayakta alkışladı:

“Ben bugün buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim. Binlerce masum insanı hapse atmak için yargıyı soğukkanlılıkla öldürenlerin işledikleri cinayetleri yargılayacağım.”

Uluslararası Roma Edebiyat Festivali “Letterature”nin açılışı, Roma Forumu’ndaki en büyük yapının günümüze kalmış bölümü olan Maxentius Bazilikası’nda Ahmet Altan'ın metinleriyle yapıldı.

Söz konusu metinler, Altan'ın kendisini 16 Şubat 2018'de ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm eden İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi önünde 19 Haziran 2017, 19 Eylül 2017 ve 12-16 Şubat 2018 tarihlerinde yaptığı üç konuşmanın metinleriydi.

Ahmet Altan'ın, Bazilika’nın 17 asırlık taşlarında çınlayarak göğe yükselen cümlelerini sahnede İtalyan aktör Fabrizio Gifuni seslendirdi.

Özgürlük için üç manifesto

Gifuni, Maxentius Bazilikası’nda Ahmet Altan’ın mahkeme konuşmalarını okurken, arkadaki dev ekrana da Ahmet Altan’ın İtalya’da son dönemde yayımlanan kitaplarının kapakları yansıtıldı.

Altan’ın mahkeme konuşmaları Tre Manifesti per la Libertà (Özgürlük İçin Üç Manifesto) adıyla iki ay önce İtalya'da kitaplaştırılmıştı. Bu kitaptaki mahkeme konuşmaları birer “savunma”dan ziyade Türkiye'deki yargı sistemine yönelik kapsamlı birer eleştiri metni olma niteliği taşıyor. Altan’ın İtalya’daki yayıncısı edizioni e/o da bu kitabı Émile Zola’nın 1898 tarihli mektubuna atıfla, “Türk yazarın j’accuse’ü (itham ediyorum)” üst başlığıyla okurlara sundu.

Kitapta, Ahmet Altan’ın sırasıyla “Bir İddianamenin Hukuk Pornosu olarak Portresi”, “Ben Sizin Sanığınız Değilim” ve “Ahmaklığın Adaleti” başlığını taşıyan üç konuşması ile Edebiyat, Tıp, Fizik ve Kimya alanında Nobel Ödülü sahibi 51 yazar ve bilim insanının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yazdıkları mektup da var. 16 Şubat 2018’de Ahmet Altan’ın, kardeşi iktisat profesörü Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’la birlikte yazıları ve konuşmaları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını protesto eden söz konusu mektup Türkiye’de ilk kez K24 tarafından yayınlanmıştı.

Osmanlı Kuarteti'nin ilk cildi de İtalya'da

Maxentius Bazilikası'ndaki Uluslararası Roma Edebiyat Festivali açılış programında sahneye dev görüntüsü yansıyan kitap kapaklarından biri de Ahmet Altan’ın Osmanlı’nın son dönemini bir aile hikâyesinin içinden anlattığı dört romanlık Osmanlı Kuarteti’nin ilk cildi olan Kılıç Yarası Gibi 'nin İtalyanca yeni baskısına aitti. Roman Come la ferita di una spada adıyla ve yine edizioni e/o etiketiyle 6 Haziran’da İtalya’da yayımlandı.

Kılıç Yarası Gibi önümüzdeki sonbaharda ise Like a Sword Wound adıyla Europa Editions tarafından Britanya ve ABD'de yayımlanacak.

Ahmet Altan'ın Osmanlı Kuarteti'nin ilk üç cildi (Kılıç Yarası Gibi, İsyan Günlerinde Aşk ve Ölmek Kolaydır Sevmekten) Türkiye'de Everest etiketiyle çıktı. Almanya'da Fischer ile Fransa'da Actes Sud yayınevleri de geçtiğimiz aylarda Osmanlı Kuarteti'ndeki romanların yeni baskılarını yaptılar.

Ahmet Altan, Kuartet'in Çanakkale Savaşı ve Ermeni soykırımının yaşandığı 1915 yılına odaklanan son cildini ise halen yazıyor.

Altan'ın cezaevinde yazıp bitirdiği deneme kitabı da Eylül 2018'den itibaren dünya dillerinde yayımlanacak. Bu kitapta yer alan denemelerden "Yazarın Paradoksu" K24 sayfalarında okunabilir.