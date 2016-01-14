Barış İçin Edebiyatçılar İnsiyatifi: Suça ortak olmayacağız

Barış İçin Edebiyatçılar İnsiyatifi'nin yaptığı açıklamayı paylaşıyor ve K24 olarak da Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi'ni destekliyoruz.

Yaşamak, eşit ve özgür yurttaş olmak, düşünmek ve ifade etmek en temel haklardır. Bu hakların ihlali karşısında direnmek, direnenlerin yanında olmak bir zorunluluktur.

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifinin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakare çağrısına, kalbimiz ve kalemimizle katılıyoruz.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz.

Eşitlik ve barışın yanındayız.

Yaşam hakkının yanındayız.

Özgür düşüncenin yanındayız.

Ama’sız fakat’sız eğer’siz: Bu suça ortak olmayacağız!

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, yanındayız.

Açıklamanın ilk imzacıları için tıklayınız.

İnisiyatifle ilgili bilgi, iletişim ve takip için: https://barisicinyazarlar.wordpress.com/

https://twitter.com/barisicin1cumle