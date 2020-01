Baileys'in kazananı Naomi Alderman

Naomi Alderman, The Power adlı romanıyla 2017 Baileys Kadın Yazarlar Kurmaca Ödülü'ne değer görüldü. Aynı zamanda 30 bin sterlin tutarındaki para ödülünün de sahibi olan Alderman'ın “feminist bir distopya” olarak nitelendirilen romanı, kadınların ve genç kızların tek bir dokunuşla erkekleri öldürme gücünü edindikleri alternatif bir gelecekte güç, iktidar, yozlaşma, din ve sansür gibi sorunları irdeliyor.

The Power, 1996 yılından bu yana verilen ödülü kazanan bilimkurgu türündeki ilk roman oldu. Dördüncü romanıyla ödüle değer görülen Alderman, 2006 yılında da Disobedience adlı ilk romanıyla Orange Yeni Yazarlar Ödülü'nün sahibi olmuştu.

Baileys Ödülü'nün adayları arasında Bundan Sonra Her Şey Biziz adlı romanıyla Madeleine Thien, The Dark Circle romanıyla Linda Grant, The Sport of Kings romanıyla C.E. Morgan, First Love adlı romanıyla Gwendoline Riley ve Stay With Me romanıyla Ayòbámi Adébáyò da bulunuyordu.

Yayıncı Katie Derham, romancı Aminatta Forna, komedyen Sara Pascoe ve The Pool sitesinin kurucularından Sam Baker'dan oluşan seçici kurulun başkanlığını üstlenen televizyon ve film yapımcısı Tessa Ross, Alderman'ın, açgözlülük ve iktidar gibi bütün insanlığı etkileyen netameli konuları incelikle ve özgün bir hayal gücüyle ele aldığını vurguladı. The Power'ın seçici kurulun açık ara favorisi olduğunu dile getiren Ross, Alderman'ın romanının “geleceğin klasiği” olacağı öngörüsünde bulundu.

Alderman'ın romanı, kimi eleştirmenlerce Margaret Atwood'un klasikler arasında sayılan romanı Damızlık Kızın Öyküsü'ne benzetiliyor. 2002'de deneyimli yazarları genç yazar adaylarıyla buluşturan bir proje kapsamında Alderman'ın akıl hocalığını üstlenen Atwood'un, romanın yazılma evresinde The Power'ın konusuna ilişkin yol gösterici önerilerde bulunduğu da biliniyor. Alderman da ödüllü romanını Atwood'a ithaf ediyor.

Roman türünde İngilizce eser veren kadın yazarlara değer görülen Baileys Kadın Yazarlar Kurmaca Ödülü, 1991’de Booker Ödülü’nün kısa listesine hiçbir kadının kalmaması üzerine kuruldu. Daha önce Kadın Yazarlar Kurmaca Ödülü, Orange Kurmaca Ödülü ve Orange Broadband Kurmaca Ödülü gibi çeşitli adlarla sahiplerini bulan ödül, 2014'ten bu yana Baileys adıyla anılıyordu. Ödül, Baileys markasını da bünyesinde barındıran Diageo grubunun sponsorluk anlaşmasını yenilememe kararı alması nedeniyle gelecek yıl itibariyle Kadın Yazarlar Kurmaca Ödülü adıyla sahiplerini bulacak.

Ödülün eski kazananları arasında Helen Dunmore, Kate Grenville, Ann Patchett, Lionel Shriver, Zadie Smith, Chimamanda Ngozi Adichie, Marilynne Robinson, Téa Obrecht ve Ali Smith gibi isimler bulunuyor. Chimamanda Ngozi Adichie, Yükselen Güneşin Ülkesinde adlı romanıyla geçen yıl 20'nci yaşını kutlayan Baileys Ödülü'nün “En İyinin En İyisi” seçilmişti. (K24/ Guardian)