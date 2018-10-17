Man Booker'ın sahibi Anna Burns

Dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olarak kabul edilen Man Booker’a, Milkman adlı kitabıyla Anna Burns değer görüldü. Burns, bu yıl 50’nci kez verilen ödülü kazanan ilk Kuzey İrlandalı yazar oldu.

Anna Burns, seçici kurulun “akıl almaz derecede özgün” sözleriyle övdüğü dördüncü romanıyla, Man Booker’a aday gösterilen en genç yazar olan Daisy Jonhson, Rachel Kushner, Esi Edugyan, Richard Powers ve Robin Robertson’ı geride bırakarak ödülü kazandı.

Seçici kurulun başkanlığını üstlenen Kwame Anthony Appiah, Kuzey İrlanda sorununu arka planına alan ve cinsel tacizden hayatta kalan genç bir kadının öyküsünü anlatan Milkman için, “Hiçbirimiz hayatımızda böyle bir şey okumamıştık. Anna Burns’ün olancasına kendine özgü sesi, beylik düşüncelere ve biçimlere, hayret verici ve sürükleyici nesriyle karşı çıkıyor” dedi.

Anna Burns, kendisine “Ortanca Kız Kardeş” diyen anlatıcının ve diğer karakterlerin ismini zikretmeyen romanı yazarken, “çıkageldiğini, durduğunu ve hazır bulunduğunu” söyledi ve ekledi: “Bir bekleme süreci. Yalnızca karakterlerimin kendi hikâyelerini bana anlatmalarını bekledim.” 2002’de Orange Ödülü’ne aday gösterilen No Burns kitabından bu yana neler yaptığı sorusuna cevaben “birkaç ticarî etkinlik” diyen Burns, 50 bin sterlin tutarındaki para armağanıyla da “borçlarını kapatacağını” söyledi.

Man Booker’ın kazananı; Kwame Anthony Appiah, Val McDermid, Leo Robson, Jacqueline Rose ile Leanne Shapton’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlendi. Kurul, 1969’dan bu yana verilen ödül için bu yıl 171 kitabı değerlendirmeye aldı.

Ödülün eski kazananları arasında Nadine Gordimer, John Berger, V.S. Naipaul, Iris Murdoch, J.M. Coetzee, Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Margaret Atwood ve A.S. Byatt da bulunuyor. Man Booker’a geçen yıl, ölüm, kayıp ve yas kavramlarını merkezine alan Arafta adlı ilk romanıyla öykü türünün önemli isimlerinden George Saunders değer görülmüştü. (K24/ Guardian)