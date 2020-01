Atwood'a Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Bu yıl 42'nci kez düzenlenecek Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülleri'nin adayları belli oldu. Eleştirmenler Birliği Ödülü'ne aday gösterilen isimler arasında Türkçede de İnci Gibi Dişler , Güzelliğe Dair ve Kamboçya Elçiliği gibi kitapları ile bilinen Zadie Smith de bulunuyor. Ödülün diğer adayları ise Ann Patchett, Michael Chabon ve Jane Mayer. ABD Eleştirmenler Birliği, bini aşkın kitap eleştirmeninden oluşuyor.

Henüz Türkçede tanışma fırsatı bulmadığımız Ganalı yazar Yaa Gyasi de ilk romanı Homegoing ile En İyi İlk Roman Onur Ödülü'nün sahibi olacak.

Kurmaca dışı kategorisi adayları arasındaysa New York Times’a göre yılın en iyi 10 kitabı arasında yer alan Evicted: Poverty and Profit in the American City kitabıyla Matthew Desmond ve Dark Money: The Hidden History of the Billionaires Behind the Rise of the Radical Right ile Jane Mayer de bulunuyor.

Otobiyografi dalında ise Türkçede Bir Kayboluşun Anatomisi kitabıyla tanınan Hisham Matar, The Return: Fathers, Sons, and the Land in Between, kitabıyla adaylar arasında.

Kanadalı yazar ve aktivist Margaret Atwood ise Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Atwood, ödül haberini resmî Twitter hesabından "Tam bir sürpriz. Onur duydum" diyerek paylaştı. Geçen yıllarda Amerikan Ulusal Kitap Ödülleri'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülen isimler arasında Toni Morrison ve Ursula K. Le Guin yer alıyor.

Kurmaca, kurmaca dışı, biyografi, otobiyografi, şiir ve eleştiri olmak üzere altı dalda verilen ödülün kazananları 16 Mart’ta açıklanacak. (New York Times/ K24)