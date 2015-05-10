Amed Kitap Fuarı başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kürt Yazarlar Derneği "Medeniyetler Beşiğinde, Kitapların Işığında” dedi ve Amed Kitap Fuarı için geri sayım başladı. Fuar, Kobanê ve Şengal direnişine adandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi TÜYAP’ın bu yıl kitap fuarı yapmama kararı alması üzerine kendi kitap fuarını kendi imkânlarıyla yapmaya karar verdi. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Aram Yayıncılık, TZP Kurdi, Eğitim Sen, Kürt Yazarlar Derneği, yazar İlhami Sidar ve Hiva Yayıncılık’ın da içinde yer aldığı Fuar Komitesi tarafından oluşturulan program kapsamında 1. Amed Kitap Fuarı 12 Mayıs tarihinde başlayıp 17 Mayıs gününe dek sürecek.
Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, düzenlediği basın toplantısıyla, fuarın Kobanê ve Şengal direnişine adandığını ve “Medeniyetler Beşiğinde, Kitapların Işığında” sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Anlı, kültürel ve sanatsal bir çalışma olan fuarın Amed için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Amed herkesin gözünün üzerinde olduğu tarihi ve kadim bir kent. Başur, Bakur, Rojava ve Rojhilat Amed’in gündemini takip ediyor” dedi. TÜYAP’ın bu yıl kitap fuarını düzenlememesinin kendilerini üzdüğünü söyleyen Anlı, “Bunu kabul edemezdik. Bu nedenle bu yıl kitap fuarını belediye olarak yapmak için harekete geçtik” diye konuştu. 12-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuara sahip çıkılmasını isteyen Anlı, “Bu yıl Amed halkıyla, öğrencisiyle bölgedeki diğer iller ve ilçeleriyle birlikte fuara sahip çıkmalıyız. Seçim atmosferinde bu etkinliğin pozitif anlamda moral olacağını düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Artık fuarın sahibi kent halkıdır” dedi.
12 Gulan / Mayıs - Sêşem / Salı
12:00 - 12:45
VEKIRIN / AÇILIŞ
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
13:00 - 14:45
Şiirlerde Diyarbakır
Axaftvan / Konuşmacı: Mehmet Ali Abakay (Araştırmacı Yazar)
Sazkar / Düzenleyen: Diyarbakır Yazarlar Birliği
Cî / Yer: Pol 1
16:00 - 17:45
Gülten Kahraman Şiir ve Müzik Dinletisi
Sazkar / Düzenleyen: Diyarbakır Yazar ve Şairler Derneği
Cî / Yer: Pol 1
18:00 - 20:45
Bir Ulu Çınar:Yaşar Kemal
Axaftvan / Konuşmacı: Fahri Aral, Şeyhmus Diken, Mahmut Temizyürek, Ayşegül Tozeren
Birêveber / Moderatör: A. Hicri İzgören
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
13 Gulan / Mayıs Çarşem - Çarşamba
12:00 - 13:45
Diyarbakır'ın Fikir ve Sanat Adamları
Axaftvan / Konuşmacı: İbrahim Evirgen
Sazkar / Düzenleyen: Diyarbakır Yazarlar Birliği
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
15:00 - 15:45
Ekola Aqtepeyê ya Edebiyatê û Hizra Kurdîtî û Elewîtî û Nexşibendîtiyê
Axaftvan / Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman Adak
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbiharê
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
15:00 - 15:45
90'larda oradaydık
Axaftvan/ Konuşmacı: Faruk Balıkçıer, Mürsel Acar, Namık Durukan,
Birêveber/Moderatör: Şeyhmus Diken
Sazkar/Düzenleyen: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
16:00 - 17:45
Mijar / Konu: Fîlm û Muzîk
Axaftvan / Konuşmacı: Teymûr Evdikê
Mijar / Konu: Di Mem û Zîn û Derwêşê Evdî de
Bastûra Dramatîk
Axaftvan / Konuşmacı: Berrîn Çelîk
Mijar / Konu: Zemîn û Çîrokên Hişyarbûnê
Axaftvan / Konuşmacı: Bahoz Baran
Sazkar / Düzenleyen: Konservatuara Aram Tîgran
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
17:00 - 17:45
Kirmanckîya (Zazakîya) Nûştekî û Problemê Nûştişî / Di Kirmanckiya (Zazakiya) Nivîskî de Problemên Nivîsandinê
Axaftvan / Konuşmacı: Malmisanij, Deniz Gündüz
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Niviskarên Kurd - Koma Vate
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
18:00 - 19:45
Roman û Civak - Ezmûna Romanê li Devera Behdînan
Axaftvan / Konuşmacı: Muhsîn Osman, Sebrî Silêvanî
Sazkar / Moderatör: Lokman Ayebe
Sazkar / Düzenleyen: PENa KURD
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
18:00 - 18:45
Adaleti Beklerken Roboskî
Axaftvan / Konuşmacı: Sibel Oral
Birêveber / Moderatör: Yavuz Ekinci
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
18:00 - 19:45
Jiyan, têkoşîn û berhemên Seydayê Tîrêj
Axaftvan: Berken Bereh, Selîm Temo
Birêveber / Moderatör: Davut Özalp
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
14 Gulan / Mayıs - Pêncşem / Perşembe
15:00 - 15:45
Di Wêjeya Kurdî de Rola Çîrok, Muzîk û Rojnamegeriyê
Axaftvan / Konuşmacı: Mehmet Karabaş, Mehmet Avşar, Rezan Nas
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd – Şaxa Batmanê/ Kürt Yazarlar Derneği – Batman Şubesi
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
Di navbera du zimanan de Suzan Samanci / İki dil arasında Suzan Samancı
Axaftvan / Konuşmacı: Suzan Samancı
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Avesta
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
16:00 - 16:45
Kürtler Yerel Yönetimleri ve Özerklik
Axaftvan / Konuşmacı: Veysel Keser (Hevserokê Şaredariya Îpekyolu ya Wanê / Van İpekyolu Belediye Eşbaşkanı)
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Do
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
16:00 - 16:45
Ji Folklora Kurdî Dûrikên Mêrdînê
Axaftvan / Konuşmacı: Çiya Mazî
Birêveber / Moderatör: Azad Zal
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Berbang
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
17:00 - 17:45
Mersîma Xelatên Çîrokên Nuredîn Zaza
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd – Eğitim Sen / Kürt Yazarlar Derneği - Eğitim Sen
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
17:00 - 17:45
Şewata Licê
Axaftvan / Konuşmacı: Rojîn Zarg
Sazkar / Düzenleyen: APEC
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
17:00 - 19:45
Em Helbestên Xwe Bo Şingal û Kobanîyê Dixwînin
Mîtan Şareza, Halide Yıldırım, Siyamend Serbilind, Halil İbrahim Kağar, Silêman Zeybek, Leyla Erdoğdu, Naum Melo, Şeyhmus Közgün, Birsen İnal, Servet Üstün Akbaba, Aziz Aytaş, İrfan Temel
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs
Cî / Yer: AMFÎ
18:00 - 19:45
Romana Kurdî
Axaftvan / Konuşmacı: Firat Cewerî, Eta Nehayî, Hesenê Dewrêş
Birêveber / Moderatör: Ayhan Geverî
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
18:00 - 19:45
Basibrinli Adday'ın Süryanice Kroniği ve Ortaçağ Mezopotamya Tarihi Açısından Önemi
Axaftan / Düzenleyen: Yusuf Baluken, Kutlu Akalın
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
18:00 - 19:45
Nesrin Erdoğmuş Şiir Dinletisi
Sazkar / Düzenleyen: Dönüşüm Yayınları
Cî / Yer: Pol 1
19:00 - 19:45
Yeni Ortadoğu'da Kürtler
Axaftvan / Konuşmacı: Altan Tan
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbiharê
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
15 Gulan / Mayıs - În / Cuma
12:00 - 13:45
Kurd, Pirtûk û Weşangerî
Axaftvan / Konuşmacı: Mesut Serfiraz, Serdar Şengul
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
13:00 - 14:45
Di Netewbûnê de Girîngiya Folklorê / Uluslaşmada Folklorun Önemi
Axaftvan / Konuşmacı: Celîlê Celîl
Birêveber / Moderatör: Jêhat Rojhilat
Sazkar / Düzenleyen: Kovara Folklora Kurdan
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
13:00 - 14:45
Zîlan Dosyası ve İlk Kurşunlu Yıllar, Şemdinli
Axaftvan / Konuşmacı: İkram İşler, Emin Sarı
Birêveber / Moderatör: Qahir Bateyî
Sazkar / Düzenleyen: Sîtav
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
13:00 - 14:45
Feridun Birgül Söyleşisi
Sazkar / Düzenleyen: DİSA
Cî / Yer: Pol 1
14:00 - 14:45
Asyacan Nermin Devrimci Söyleşisi
Sazkar / Düzenleyen: Mola Kitap
Cî / Yer: Pol 2
15:00 - 16:45
Mijar / Konu: Diyarbakır Kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzajı UNESCO başvuru ve Alan Yönetimi Plan hazırlama süreci – Diyarbakır Kalesi ve Yazıtları – Hevsel Bahçeleri, Tarımsal üretim durumu – Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı içerisinde Dicle Nehri’nin konumu
Axaftvan / Konuşmacı: Nejla Akat (DBB Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Alan Yönetim Birimi) – Yusuf Balüken (Artuklu Üniversitesi) – Prof.Dr. Süleyman Kızıl (Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi) – Ercan Ayboğa
Sazkar / Düzenleyen: Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
15:00 - 15:45
Dîrok û Bîranîn - 49’lardan DEP’e Kürt Portreleri
Axaftvan / Konuşmacı: Yaşar Kaya, Şefîq Pêşeng
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Avesta
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
16:00 - 17:45
Gökhan Pamukçu ile İmgeler Durağı, Şiir ve Müzik Dinletisi
Sazkar: Diyarbakır Yazar ve Şairler Derneği
Cî / Yer: Pol 2
17:00 - 17:45
Xeyalek Me Hene; Mizgîn Ronak, Mahir Bagok, Halil Dağ, Fikret Karakoç, Omer Raman, Ahmet Bilge
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
17:00 - 17:45
Ekola Aqtepeyê ya Edebiyatê û Hizra Kurdîtî-Elewîtî-Neqşebendîtiyê
Axaftvan / Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman Adak
Sazkar / Düzenleyen: Nûbihar
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
17:00 - 17:45
Di Romana Kurdî de Ramana Netewî
Axaftvan / Konuşmacı: Zeynel Abîdîn Han
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Ronahî
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
17:00 - 17:45
Ka Helbestekê Bixwîne/ Hadi Bir Şiir Oku
Beşdar / Katılımcı: Remezan Bakur, Fedli Keser, Çetin Duran
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Ava
Cî / Yer: Pol 1
18:00 - 18:45
Merasîma Xelatên Pêşbaziya Helbestan a Arjen Arî / Arjen Arî Şiir Yarışması Ödülleri Töreni
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Evrenselê
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
18:00 - 19:45
Aryan İnançlar, Kürt Aleviliği
Axaftvan / Konuşmacı: Selahattin Ali Arik
Sazkar / Düzenleyen: Weqfa İsmail Beşikçi - Weşanên Ronî / İsmail Beşikçi Vakfı - Roni Yayınları
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
18:00 - 18:45
Di Prosesa Nivîsê de Wêne Sembol Alfabe
Axaftvan / Konuşmacı: Amed Tîgrîs
Sazkar / Düzenleyen: APEC
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
18:00 - 19:45
Koroya Zarokan ya Dîcle Firatê û Govendên Gel / Dîcle Firat Çocuk Korosu ve Halkoyunları
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Çand û Hunerê ya Dîcle Firatê
Cî / Yer: AMFÎ
19:00 - 19:45
Rîsaleî Nûr Basımında Oluşturulan Devlet Tekeli ve Metin Tartışmalarının İşaret Ettiği Politik Kodlar
Axaftvan / Konuşmacı: Muhyeddin Kaya
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbiharê
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
19:00-20:00
Forûma Zimanê Kurdî / Kürt Dili Forumu
Sazkar / Düzenleyen: TZP
Cî / Yer: AMFÎ
20:00 - 20:45
Çîroka Tiştan, Şûşeya Avê / Şeylerin Hikayesi, Su Şişesi (Nîşandana Fîlmî û Gotûbêj / Film Gösterimi ve Söyleşi)
Sazkar / Düzenleyen: Jingeh Ekoloji Kolektifi
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
20:00 - 21:45
Konsera Lawje / Lawje Konseri
Sazkar / Düzenleyen: Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Cî / Yer: AMFÎ
16 Gulan / Mayıs - Şemî - Cumartesi
11:00 - 11:45
Di wêjeya kirmanckî de kovargerî - Di helbestên helbestvanên jin de sînorên civakî û rengvedanên wan
Axaftvan / Konuşmacı: Murad Aygün, Guneş Kan
Birêveber / Moderatör: Davut Yeşîlmen
Sazkar / Düzenleyen: Kovara Wêje û Rexne
Cî / Yer: Pol 1
12:00 - 12:45
Şiir Dinletisi
Beşdar / Katılımcı: Haydar Ergülen, A. Hicri İzgören, İlhami Sidar
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
12:00 - 12:45
Tarih-i Meyafariqîn ve Mervaniler Tarihi
Axaftvan / Konuşmacı: Yusuf Baluken
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbihar
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
12:00 - 12:45
Ez û Helbest
Bedirxan Sindî
Birêveber / Moderatör: Şêxmûs Sefer
Sazkar / Düzenleyen: PENa KURD / Kürt PEN
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
12:00 - 13:45
Emek ve Kadın
Axaftvan / Konuşmacı: Gülistan Atasoy, Dilek Adsan, Belkıs Yurtsever
Sazkar / Düzeneyen: Eğitim-Sen, Emek Akademisi
Cî / Yer: Pol 1
15:00 - 15:45
Bi Dîrok, Çand û Erdnîgariya Xwe ve ROJAVA
Axaftvan / Konuşmacı: Prof. Dr. Kadri Yıldırım
Birêveber / Moderatör: M. Şerif Derince
Sazkar / Düzenleyen: Kovara Kürt Tarihi - Weşanxaneya Şemal
Cî / Yer: Pol 2
13:00 - 13:45
Çîrok û Zarok
Axaftvan / Konuşmacı: Mahmûd Nêşîte, Berfîn Ayşe Öğüt, Rûken Çalıştıran
Birêveber / Moderatör: Ulku Bîngol
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Hîva
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
13:00 - 13:45
Wêjeya Zindanê
Axaftvan / Konuşmacı: Qahir Bateyî, Samî Hêzil
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Sîtavê
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
13:00 - 13:45
Dr. Şivan (Sait Kırmızıtoprak)
Axaftvan / Konuşmacı: Osman Aydin, Alî Çîftçî
Sazkar / Düzenleyen: APEC
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
13:00 - 13:45
Nesrin Uçarlar Söyleşisi
Sazkar / Düzeneyen: DİSA
Cî / Yer: Pol 2
14:00 - 14:45
Xweseriya Demokratîk û Xwebirêveberî / Demokratik Özerklik ve Özyönetim
Axaftvan / Konuşmacı: Demir Çelik (Parlamenterê Mûşê yê HDPê / HDP Muş Milletvekili)
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Do
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
14:00 - 14:45
Girîngiya Ziman û Wêjeya Kurdî ya Klasîkî
Axaftvan / Konuşmacı: Kadri Yıldırım
Sazkar / Düzenleyen: Kurdî-Der
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
14:00 - 14:45
Cennetin Arka Bahçesi
Sazkar / Düzenleyen: TUDEM
Cî / Yer: Pol 1
14:00 - 15:45
Komünal Ekonomi
Axaftvan / Konuşmacı: Metin Yeğin
Sazkar / Düzenleyen: Mola Kitap
Cî / Yer: Pol 2
15:00 - 15:45
Roboski
Axaftvan / Konuşmaci: David Harvey
Sazkar / Düzenleyen: Sel Yayıncılık
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
15:00 - 15:45
Şiir Dinletisi
Sazkar / Düzenleyen: Öteki Yayınları
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
15:00 - 15:45
20 Saliya Avesta / Avesta 20 yaşında
Nivîskar û Xwendekar Nîqaş Dikin / Yazarlar ve Okurlar Tartışıyor
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Avesta
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
15:00 - 15:45
Selehaddin Eyyubî
Axaftvan / Konuşmacı: Mehmet Selim Bilge
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs
Cî / Yer: Pol 1
16:00 - 16:45
Dağın Kadın Dili
Axaftvan / Konuşmaci: Arzu Demir (Gazeteci Yazar), Hasan Kiyafet (Yazar)
Sazkar / Düzenleyen: Ceylan Yayınları
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
16:00 - 17:45
Bi Çavên Lêkolînerekî Biyanî Şoreşa Rojava / Yabancı Bir Araştırmacının Gözünden Rojava Devrimi
Axaftvan / Konuşmacı: Thomas Schmidinger
Sazkar / Düzenleyen: Yordam Kitap Yayınları
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
16:00 - 17:45
Ermeni Soykırımının Yüzüncü Yılı - Utanç ve Onur
Axaftvan / Konuşmacı: Şeyhmus Diken, C. Hakkı Zariç
Sazkar / Düzenleyen: Evrensel Yayınları
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
16:00 - 17:45
Romana Dengbêjiyê / Dengbêjlik Romanı
Axaftvan / Konuşmacı: Ronî War, Ganî Türk
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Ava
Cî / Yer: Pol 1
17:00 - 18:45
20. yyda Kürdistan Sorunu ve Şimdiki Durum
Axaftvan / Konuşmaci: İsmail Beşikçi
Sazkar / Düzenleyen: Weqfa Îsmaîl Beşîkçî - Weşanên Ronî / İsmail Beşikçi Vakfı - Roni Yayınları
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
17:00 - 18:45
Bahar Kızılaslan Şiir Dinletisi
Sazkar / Düzenleyen: Mola Kitap
Cî / Yer: Pol 2
17:00 - 18:45
Atolyeya Rîtman a Konservatuara Bajêr a Aram Tîgran
Sazkar / Düzenleyen: Konservatuara Hunerê ya Aram Tîgran
Cî / Yer: AMFÎ
18:00 - 19:45
Nîqaşên Jineolojiyê / Jineoloji Tartışmaları
Axaftvan / Knuşmacı: Elif Kaya, Olcay Kanlıbaş
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Aram
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
18:00 - 19:45
Jiyan, Têkoşîn û Berhemên Seydayê Tîrêj
Axaftvan / Konuşmacı: Berken Bereh, Selîm Temo
Birêveber / Moderatör: Davut Ozalp
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
18:00 -19:45
Bektaş Kızılocak Söyleşisi
Sazkar / Düzenleyen: Dönüşüm Yayınları
Cî / Yer: Pol 1
19:00-20:00
Konser
Agit Işık
Cî / Yer: AMFÎ
17 Gulan / Mayıs - Yekşem / Pazar
12:00 - 13:45
Fêrîkê Ûsiv Di Kelepora Helbesta Kurdî ya Nûjen De
Axaftvan: Kawa Nemir, Selamî Esen, Mem Zînistanî, Rizgar Elegez, Meral Varışlı
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
12:00 - 13:45
Wêjeya Çiya û Zindanê
Axaftvan / Konuşmacı: İrfan Babaoğlu, Ulaş Güldiken
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Aram
Birêveber / Moderatör: Engin Erden
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
14:00 - 14:45
Însan Mekan ve Kobanî - Taşa Fısıldayan Öyküler
Axaftvan / Konuşmacı: Tekgül Arı
Sazkar / Düzenleyen: Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
14:00 - 14:45
Yeni Ortadoğu’da Kürtler
Axaftvan / Konuşmacı: Altan Tan
Sazkar / Düzenleyen: Nûbihar
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
14:00 - 15:45
Şêx Muhyedînê Hênî - Beyana Xwarinan û Zewqên Wan
Axaftvan / Konuşmacı: Mela Bîrhanê Tarînî
Birêveber / Moderatör: Remezan Alan
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend
Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu
14:00 - 14:45
Zaza Kürtler
Axaftvan / Konuşmacı: Mehmed S. Kaya
Sazkar / Düzenleyen: Weşanxaneya Rûpel - Rûpel Basım Yayın
Cî / Yer: Pol 1
14:00 - 14:45
Handan Çağlayan Semineri
Sazkar / Düzenleyen: DİSA
Cî / Yer: Pol 2
15:00 - 16:45
Pirsgirêka Kurd Bandoreke Çawa li Polîtîkayên Rojhilata Navîn ên Tirkiyeyê Dike / Kürt Sorunu Türkiye'nin Ortadoğu Politikasını Nasıl Etkiliyor
Axaftvan / Konuşmacı: Haluk Gerger
Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Yordam Kitap / Yordam Kitap Yayınları
Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu
15:00 - 16:45
Di Warê Pirtûk û Zimanê Kurdî de Rola Malperên Kurdî
Axaftvan / Konuşmacı: Cemîl Oguz (Rojnamevan, Edîtorê Diyarnameyê), Zeki Ozmen (Nivîskarê Diyarnameyê)
Birêveber / Moderatör: Zülküf Kışanak (Rojnamevan - Nivîskar)
Sazkar / Düzenleyen: Diyarname.com
Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu
15:00 - 16:45
1984 öncesindeki 25 yılda Kürtlerin silahsız mücadelesi
Axaftvan / Konuşmacı: Celal Temel
Sazkar / Düzenleyen: Weqfa Îsmaîl Beşîkçî - Weşanên Ronî / İsmail Beşikçi Vakfı - Roni Yayınları
Cî / Yer: Pol 1
15:00 - 16:45
Demokratik Toplum İnşaasında Akademilerin Rol ve Misyonu
Axaftvan / Konuşmacı: Yüksel Tekin Avcı, Orhan Balyan, Selahaddin Alp, M.Nur Özdemir
Sazkar / Düzeneyen: Eğitim-Sen, Emek Akademisi
Cî / Yer: Pol 2
16:00 - 18:15
Dîwana Helbestên Kurdî
Beşdar / Katılımcı: Berken Bereh, Lal Laleş, Yıldiz Çakar, Newzat Walerî, Selamî Esen
Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği
Cî / Yer: AMFÎ
18:45 - 19:45
Keman û Govend / Keman ve Halkoyunları
Sazkar / Düzenleyen: Akademiya Çandê ya Cegerxwînê / Cegerxwîn Kültür Akademisi
Cî / Yer: AMFÎ
20:00 - 21:45
Muzîkjenên Bremenê - Şanoya Zarokan
Sazkar / Düzenleyen: Şanoya Bajêr ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu
Cî / Yer: AMFÎ