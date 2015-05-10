Amed Kitap Fuarı başlıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi TÜYAP’ın bu yıl kitap fuarı yapmama kararı alması üzerine kendi kitap fuarını kendi imkânlarıyla yapmaya karar verdi. Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Aram Yayıncılık, TZP Kurdi, Eğitim Sen, Kürt Yazarlar Derneği, yazar İlhami Sidar ve Hiva Yayıncılık’ın da içinde yer aldığı Fuar Komitesi tarafından oluşturulan program kapsamında 1. Amed Kitap Fuarı 12 Mayıs tarihinde başlayıp 17 Mayıs gününe dek sürecek.

“Medeniyetler Beşiğinde, Kitapların Işığında”

Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Fırat Anlı, düzenlediği basın toplantısıyla, fuarın Kobanê ve Şengal direnişine adandığını ve “Medeniyetler Beşiğinde, Kitapların Işığında” sloganıyla gerçekleştirileceğini söyledi. Anlı, kültürel ve sanatsal bir çalışma olan fuarın Amed için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Amed herkesin gözünün üzerinde olduğu tarihi ve kadim bir kent. Başur, Bakur, Rojava ve Rojhilat Amed’in gündemini takip ediyor” dedi. TÜYAP’ın bu yıl kitap fuarını düzenlememesinin kendilerini üzdüğünü söyleyen Anlı, “Bunu kabul edemezdik. Bu nedenle bu yıl kitap fuarını belediye olarak yapmak için harekete geçtik” diye konuştu. 12-17 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek fuara sahip çıkılmasını isteyen Anlı, “Bu yıl Amed halkıyla, öğrencisiyle bölgedeki diğer iller ve ilçeleriyle birlikte fuara sahip çıkmalıyız. Seçim atmosferinde bu etkinliğin pozitif anlamda moral olacağını düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı tamamladık. Artık fuarın sahibi kent halkıdır” dedi.

Amed Kitap Fuarı etkinlik programı

12 Gulan / Mayıs - Sêşem / Salı

12:00 - 12:45

VEKIRIN / AÇILIŞ

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

13:00 - 14:45

Şiirlerde Diyarbakır

Axaftvan / Konuşmacı: Mehmet Ali Abakay (Araştırmacı Yazar)

Sazkar / Düzenleyen: Diyarbakır Yazarlar Birliği

Cî / Yer: Pol 1

16:00 - 17:45

Gülten Kahraman Şiir ve Müzik Dinletisi

Sazkar / Düzenleyen: Diyarbakır Yazar ve Şairler Derneği

Cî / Yer: Pol 1

18:00 - 20:45

Bir Ulu Çınar:Yaşar Kemal

Axaftvan / Konuşmacı: Fahri Aral, Şeyhmus Diken, Mahmut Temizyürek, Ayşegül Tozeren

Birêveber / Moderatör: A. Hicri İzgören

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

13 Gulan / Mayıs Çarşem - Çarşamba



12:00 - 13:45

Diyarbakır'ın Fikir ve Sanat Adamları

Axaftvan / Konuşmacı: İbrahim Evirgen

Sazkar / Düzenleyen: Diyarbakır Yazarlar Birliği

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu



15:00 - 15:45

Ekola Aqtepeyê ya Edebiyatê û Hizra Kurdîtî û Elewîtî û Nexşibendîtiyê

Axaftvan / Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman Adak

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbiharê

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

15:00 - 15:45

90'larda oradaydık

Axaftvan/ Konuşmacı: Faruk Balıkçıer, Mürsel Acar, Namık Durukan,

Birêveber/Moderatör: Şeyhmus Diken

Sazkar/Düzenleyen: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

16:00 - 17:45

Mijar / Konu: Fîlm û Muzîk

Axaftvan / Konuşmacı: Teymûr Evdikê

Mijar / Konu: Di Mem û Zîn û Derwêşê Evdî de

Bastûra Dramatîk

Axaftvan / Konuşmacı: Berrîn Çelîk

Mijar / Konu: Zemîn û Çîrokên Hişyarbûnê

Axaftvan / Konuşmacı: Bahoz Baran

Sazkar / Düzenleyen: Konservatuara Aram Tîgran

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

17:00 - 17:45

Kirmanckîya (Zazakîya) Nûştekî û Problemê Nûştişî / Di Kirmanckiya (Zazakiya) Nivîskî de Problemên Nivîsandinê

Axaftvan / Konuşmacı: Malmisanij, Deniz Gündüz

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Niviskarên Kurd - Koma Vate

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

18:00 - 19:45

Roman û Civak - Ezmûna Romanê li Devera Behdînan

Axaftvan / Konuşmacı: Muhsîn Osman, Sebrî Silêvanî

Sazkar / Moderatör: Lokman Ayebe

Sazkar / Düzenleyen: PENa KURD

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

18:00 - 18:45

Adaleti Beklerken Roboskî

Axaftvan / Konuşmacı: Sibel Oral

Birêveber / Moderatör: Yavuz Ekinci

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

18:00 - 19:45

Jiyan, têkoşîn û berhemên Seydayê Tîrêj

Axaftvan: Berken Bereh, Selîm Temo

Birêveber / Moderatör: Davut Özalp

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

14 Gulan / Mayıs - Pêncşem / Perşembe

15:00 - 15:45

Di Wêjeya Kurdî de Rola Çîrok, Muzîk û Rojnamegeriyê

Axaftvan / Konuşmacı: Mehmet Karabaş, Mehmet Avşar, Rezan Nas

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd – Şaxa Batmanê/ Kürt Yazarlar Derneği – Batman Şubesi

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

Di navbera du zimanan de Suzan Samanci / İki dil arasında Suzan Samancı

Axaftvan / Konuşmacı: Suzan Samancı

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Avesta

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

16:00 - 16:45

Kürtler Yerel Yönetimleri ve Özerklik

Axaftvan / Konuşmacı: Veysel Keser (Hevserokê Şaredariya Îpekyolu ya Wanê / Van İpekyolu Belediye Eşbaşkanı)

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Do

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

16:00 - 16:45

Ji Folklora Kurdî Dûrikên Mêrdînê

Axaftvan / Konuşmacı: Çiya Mazî

Birêveber / Moderatör: Azad Zal

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Berbang

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

17:00 - 17:45

Mersîma Xelatên Çîrokên Nuredîn Zaza

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd – Eğitim Sen / Kürt Yazarlar Derneği - Eğitim Sen

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

17:00 - 17:45

Şewata Licê

Axaftvan / Konuşmacı: Rojîn Zarg

Sazkar / Düzenleyen: APEC

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

17:00 - 19:45

Em Helbestên Xwe Bo Şingal û Kobanîyê Dixwînin

Mîtan Şareza, Halide Yıldırım, Siyamend Serbilind, Halil İbrahim Kağar, Silêman Zeybek, Leyla Erdoğdu, Naum Melo, Şeyhmus Közgün, Birsen İnal, Servet Üstün Akbaba, Aziz Aytaş, İrfan Temel

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs

Cî / Yer: AMFÎ

18:00 - 19:45

Romana Kurdî

Axaftvan / Konuşmacı: Firat Cewerî, Eta Nehayî, Hesenê Dewrêş

Birêveber / Moderatör: Ayhan Geverî

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

18:00 - 19:45

Basibrinli Adday'ın Süryanice Kroniği ve Ortaçağ Mezopotamya Tarihi Açısından Önemi

Axaftan / Düzenleyen: Yusuf Baluken, Kutlu Akalın

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

18:00 - 19:45

Nesrin Erdoğmuş Şiir Dinletisi

Sazkar / Düzenleyen: Dönüşüm Yayınları

Cî / Yer: Pol 1

19:00 - 19:45

Yeni Ortadoğu'da Kürtler

Axaftvan / Konuşmacı: Altan Tan

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbiharê

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

15 Gulan / Mayıs - În / Cuma

12:00 - 13:45

Kurd, Pirtûk û Weşangerî

Axaftvan / Konuşmacı: Mesut Serfiraz, Serdar Şengul

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

13:00 - 14:45

Di Netewbûnê de Girîngiya Folklorê / Uluslaşmada Folklorun Önemi

Axaftvan / Konuşmacı: Celîlê Celîl

Birêveber / Moderatör: Jêhat Rojhilat

Sazkar / Düzenleyen: Kovara Folklora Kurdan

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

13:00 - 14:45

Zîlan Dosyası ve İlk Kurşunlu Yıllar, Şemdinli

Axaftvan / Konuşmacı: İkram İşler, Emin Sarı

Birêveber / Moderatör: Qahir Bateyî

Sazkar / Düzenleyen: Sîtav

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

13:00 - 14:45

Feridun Birgül Söyleşisi

Sazkar / Düzenleyen: DİSA

Cî / Yer: Pol 1

14:00 - 14:45

Asyacan Nermin Devrimci Söyleşisi

Sazkar / Düzenleyen: Mola Kitap

Cî / Yer: Pol 2

15:00 - 16:45

Mijar / Konu: Diyarbakır Kalesi ve Hevsel bahçeleri kültürel peyzajı UNESCO başvuru ve Alan Yönetimi Plan hazırlama süreci – Diyarbakır Kalesi ve Yazıtları – Hevsel Bahçeleri, Tarımsal üretim durumu – Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı içerisinde Dicle Nehri’nin konumu

Axaftvan / Konuşmacı: Nejla Akat (DBB Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Alan Yönetim Birimi) – Yusuf Balüken (Artuklu Üniversitesi) – Prof.Dr. Süleyman Kızıl (Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi) – Ercan Ayboğa

Sazkar / Düzenleyen: Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

15:00 - 15:45

Dîrok û Bîranîn - 49’lardan DEP’e Kürt Portreleri

Axaftvan / Konuşmacı: Yaşar Kaya, Şefîq Pêşeng

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Avesta

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

16:00 - 17:45

Gökhan Pamukçu ile İmgeler Durağı, Şiir ve Müzik Dinletisi

Sazkar: Diyarbakır Yazar ve Şairler Derneği

Cî / Yer: Pol 2

17:00 - 17:45

Xeyalek Me Hene; Mizgîn Ronak, Mahir Bagok, Halil Dağ, Fikret Karakoç, Omer Raman, Ahmet Bilge

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

17:00 - 17:45

Ekola Aqtepeyê ya Edebiyatê û Hizra Kurdîtî-Elewîtî-Neqşebendîtiyê

Axaftvan / Konuşmacı: Doç. Dr. Abdurrahman Adak

Sazkar / Düzenleyen: Nûbihar

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

17:00 - 17:45

Di Romana Kurdî de Ramana Netewî

Axaftvan / Konuşmacı: Zeynel Abîdîn Han

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Ronahî

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

17:00 - 17:45

Ka Helbestekê Bixwîne/ Hadi Bir Şiir Oku

Beşdar / Katılımcı: Remezan Bakur, Fedli Keser, Çetin Duran

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Ava

Cî / Yer: Pol 1

18:00 - 18:45

Merasîma Xelatên Pêşbaziya Helbestan a Arjen Arî / Arjen Arî Şiir Yarışması Ödülleri Töreni

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Evrenselê

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

18:00 - 19:45

Aryan İnançlar, Kürt Aleviliği

Axaftvan / Konuşmacı: Selahattin Ali Arik

Sazkar / Düzenleyen: Weqfa İsmail Beşikçi - Weşanên Ronî / İsmail Beşikçi Vakfı - Roni Yayınları

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

18:00 - 18:45

Di Prosesa Nivîsê de Wêne Sembol Alfabe

Axaftvan / Konuşmacı: Amed Tîgrîs

Sazkar / Düzenleyen: APEC

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

18:00 - 19:45

Koroya Zarokan ya Dîcle Firatê û Govendên Gel / Dîcle Firat Çocuk Korosu ve Halkoyunları

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Çand û Hunerê ya Dîcle Firatê

Cî / Yer: AMFÎ

19:00 - 19:45

Rîsaleî Nûr Basımında Oluşturulan Devlet Tekeli ve Metin Tartışmalarının İşaret Ettiği Politik Kodlar

Axaftvan / Konuşmacı: Muhyeddin Kaya

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbiharê

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

19:00-20:00

Forûma Zimanê Kurdî / Kürt Dili Forumu

Sazkar / Düzenleyen: TZP

Cî / Yer: AMFÎ

20:00 - 20:45

Çîroka Tiştan, Şûşeya Avê / Şeylerin Hikayesi, Su Şişesi (Nîşandana Fîlmî û Gotûbêj / Film Gösterimi ve Söyleşi)

Sazkar / Düzenleyen: Jingeh Ekoloji Kolektifi

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

20:00 - 21:45

Konsera Lawje / Lawje Konseri

Sazkar / Düzenleyen: Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi

Cî / Yer: AMFÎ

16 Gulan / Mayıs - Şemî - Cumartesi



11:00 - 11:45

Di wêjeya kirmanckî de kovargerî - Di helbestên helbestvanên jin de sînorên civakî û rengvedanên wan

Axaftvan / Konuşmacı: Murad Aygün, Guneş Kan

Birêveber / Moderatör: Davut Yeşîlmen

Sazkar / Düzenleyen: Kovara Wêje û Rexne

Cî / Yer: Pol 1

12:00 - 12:45

Şiir Dinletisi

Beşdar / Katılımcı: Haydar Ergülen, A. Hicri İzgören, İlhami Sidar

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

12:00 - 12:45

Tarih-i Meyafariqîn ve Mervaniler Tarihi

Axaftvan / Konuşmacı: Yusuf Baluken

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Nûbihar

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

12:00 - 12:45

Ez û Helbest

Bedirxan Sindî

Birêveber / Moderatör: Şêxmûs Sefer

Sazkar / Düzenleyen: PENa KURD / Kürt PEN

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

12:00 - 13:45

Emek ve Kadın

Axaftvan / Konuşmacı: Gülistan Atasoy, Dilek Adsan, Belkıs Yurtsever

Sazkar / Düzeneyen: Eğitim-Sen, Emek Akademisi

Cî / Yer: Pol 1

15:00 - 15:45

Bi Dîrok, Çand û Erdnîgariya Xwe ve ROJAVA

Axaftvan / Konuşmacı: Prof. Dr. Kadri Yıldırım

Birêveber / Moderatör: M. Şerif Derince

Sazkar / Düzenleyen: Kovara Kürt Tarihi - Weşanxaneya Şemal

Cî / Yer: Pol 2

13:00 - 13:45

Çîrok û Zarok

Axaftvan / Konuşmacı: Mahmûd Nêşîte, Berfîn Ayşe Öğüt, Rûken Çalıştıran

Birêveber / Moderatör: Ulku Bîngol

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Hîva

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

13:00 - 13:45

Wêjeya Zindanê

Axaftvan / Konuşmacı: Qahir Bateyî, Samî Hêzil

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Sîtavê

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

13:00 - 13:45

Dr. Şivan (Sait Kırmızıtoprak)

Axaftvan / Konuşmacı: Osman Aydin, Alî Çîftçî

Sazkar / Düzenleyen: APEC

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

13:00 - 13:45

Nesrin Uçarlar Söyleşisi

Sazkar / Düzeneyen: DİSA

Cî / Yer: Pol 2

14:00 - 14:45

Xweseriya Demokratîk û Xwebirêveberî / Demokratik Özerklik ve Özyönetim

Axaftvan / Konuşmacı: Demir Çelik (Parlamenterê Mûşê yê HDPê / HDP Muş Milletvekili)

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Do

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

14:00 - 14:45

Girîngiya Ziman û Wêjeya Kurdî ya Klasîkî

Axaftvan / Konuşmacı: Kadri Yıldırım

Sazkar / Düzenleyen: Kurdî-Der

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

14:00 - 14:45

Cennetin Arka Bahçesi

Sazkar / Düzenleyen: TUDEM

Cî / Yer: Pol 1

14:00 - 15:45

Komünal Ekonomi

Axaftvan / Konuşmacı: Metin Yeğin

Sazkar / Düzenleyen: Mola Kitap

Cî / Yer: Pol 2

15:00 - 15:45

Roboski

Axaftvan / Konuşmaci: David Harvey

Sazkar / Düzenleyen: Sel Yayıncılık

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

15:00 - 15:45

Şiir Dinletisi

Sazkar / Düzenleyen: Öteki Yayınları

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

15:00 - 15:45

20 Saliya Avesta / Avesta 20 yaşında

Nivîskar û Xwendekar Nîqaş Dikin / Yazarlar ve Okurlar Tartışıyor

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Avesta

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

15:00 - 15:45

Selehaddin Eyyubî

Axaftvan / Konuşmacı: Mehmet Selim Bilge

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs

Cî / Yer: Pol 1



16:00 - 16:45

Dağın Kadın Dili

Axaftvan / Konuşmaci: Arzu Demir (Gazeteci Yazar), Hasan Kiyafet (Yazar)

Sazkar / Düzenleyen: Ceylan Yayınları

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu



16:00 - 17:45

Bi Çavên Lêkolînerekî Biyanî Şoreşa Rojava / Yabancı Bir Araştırmacının Gözünden Rojava Devrimi

Axaftvan / Konuşmacı: Thomas Schmidinger

Sazkar / Düzenleyen: Yordam Kitap Yayınları

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

16:00 - 17:45

Ermeni Soykırımının Yüzüncü Yılı - Utanç ve Onur

Axaftvan / Konuşmacı: Şeyhmus Diken, C. Hakkı Zariç

Sazkar / Düzenleyen: Evrensel Yayınları

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

16:00 - 17:45

Romana Dengbêjiyê / Dengbêjlik Romanı

Axaftvan / Konuşmacı: Ronî War, Ganî Türk

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Ava

Cî / Yer: Pol 1

17:00 - 18:45

20. yyda Kürdistan Sorunu ve Şimdiki Durum

Axaftvan / Konuşmaci: İsmail Beşikçi

Sazkar / Düzenleyen: Weqfa Îsmaîl Beşîkçî - Weşanên Ronî / İsmail Beşikçi Vakfı - Roni Yayınları

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

17:00 - 18:45

Bahar Kızılaslan Şiir Dinletisi

Sazkar / Düzenleyen: Mola Kitap

Cî / Yer: Pol 2

17:00 - 18:45

Atolyeya Rîtman a Konservatuara Bajêr a Aram Tîgran

Sazkar / Düzenleyen: Konservatuara Hunerê ya Aram Tîgran

Cî / Yer: AMFÎ

18:00 - 19:45

Nîqaşên Jineolojiyê / Jineoloji Tartışmaları

Axaftvan / Knuşmacı: Elif Kaya, Olcay Kanlıbaş

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Aram

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

18:00 - 19:45

Jiyan, Têkoşîn û Berhemên Seydayê Tîrêj

Axaftvan / Konuşmacı: Berken Bereh, Selîm Temo

Birêveber / Moderatör: Davut Ozalp

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

18:00 -19:45

Bektaş Kızılocak Söyleşisi

Sazkar / Düzenleyen: Dönüşüm Yayınları

Cî / Yer: Pol 1

19:00-20:00

Konser

Agit Işık

Cî / Yer: AMFÎ

17 Gulan / Mayıs - Yekşem / Pazar

12:00 - 13:45

Fêrîkê Ûsiv Di Kelepora Helbesta Kurdî ya Nûjen De

Axaftvan: Kawa Nemir, Selamî Esen, Mem Zînistanî, Rizgar Elegez, Meral Varışlı

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Lîs

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

12:00 - 13:45

Wêjeya Çiya û Zindanê

Axaftvan / Konuşmacı: İrfan Babaoğlu, Ulaş Güldiken

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Aram

Birêveber / Moderatör: Engin Erden

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

14:00 - 14:45

Însan Mekan ve Kobanî - Taşa Fısıldayan Öyküler

Axaftvan / Konuşmacı: Tekgül Arı

Sazkar / Düzenleyen: Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

14:00 - 14:45

Yeni Ortadoğu’da Kürtler

Axaftvan / Konuşmacı: Altan Tan

Sazkar / Düzenleyen: Nûbihar

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

14:00 - 15:45

Şêx Muhyedînê Hênî - Beyana Xwarinan û Zewqên Wan

Axaftvan / Konuşmacı: Mela Bîrhanê Tarînî

Birêveber / Moderatör: Remezan Alan

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Peywend

Cî / Yer: Hola Pêşandanê / Gösteri Salonu

14:00 - 14:45

Zaza Kürtler

Axaftvan / Konuşmacı: Mehmed S. Kaya

Sazkar / Düzenleyen: Weşanxaneya Rûpel - Rûpel Basım Yayın

Cî / Yer: Pol 1

14:00 - 14:45

Handan Çağlayan Semineri

Sazkar / Düzenleyen: DİSA

Cî / Yer: Pol 2

15:00 - 16:45

Pirsgirêka Kurd Bandoreke Çawa li Polîtîkayên Rojhilata Navîn ên Tirkiyeyê Dike / Kürt Sorunu Türkiye'nin Ortadoğu Politikasını Nasıl Etkiliyor

Axaftvan / Konuşmacı: Haluk Gerger

Sazkar / Düzenleyen: Weşanên Yordam Kitap / Yordam Kitap Yayınları

Cî / Yer: Hola Resepsiyonê / Resepsiyon Salonu

15:00 - 16:45

Di Warê Pirtûk û Zimanê Kurdî de Rola Malperên Kurdî

Axaftvan / Konuşmacı: Cemîl Oguz (Rojnamevan, Edîtorê Diyarnameyê), Zeki Ozmen (Nivîskarê Diyarnameyê)

Birêveber / Moderatör: Zülküf Kışanak (Rojnamevan - Nivîskar)

Sazkar / Düzenleyen: Diyarname.com

Cî / Yer: Hola Sînemayê / Sinema Salonu

15:00 - 16:45

1984 öncesindeki 25 yılda Kürtlerin silahsız mücadelesi

Axaftvan / Konuşmacı: Celal Temel

Sazkar / Düzenleyen: Weqfa Îsmaîl Beşîkçî - Weşanên Ronî / İsmail Beşikçi Vakfı - Roni Yayınları

Cî / Yer: Pol 1

15:00 - 16:45

Demokratik Toplum İnşaasında Akademilerin Rol ve Misyonu

Axaftvan / Konuşmacı: Yüksel Tekin Avcı, Orhan Balyan, Selahaddin Alp, M.Nur Özdemir

Sazkar / Düzeneyen: Eğitim-Sen, Emek Akademisi

Cî / Yer: Pol 2

16:00 - 18:15

Dîwana Helbestên Kurdî

Beşdar / Katılımcı: Berken Bereh, Lal Laleş, Yıldiz Çakar, Newzat Walerî, Selamî Esen

Sazkar / Düzenleyen: Komeleya Nivîskarên Kurd / Kürt Yazarlar Derneği

Cî / Yer: AMFÎ

18:45 - 19:45

Keman û Govend / Keman ve Halkoyunları

Sazkar / Düzenleyen: Akademiya Çandê ya Cegerxwînê / Cegerxwîn Kültür Akademisi

Cî / Yer: AMFÎ

20:00 - 21:45

Muzîkjenên Bremenê - Şanoya Zarokan

Sazkar / Düzenleyen: Şanoya Bajêr ya Şaredariya Bajarê Mezin a Amedê / Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu

Cî / Yer: AMFÎ