Almanya’da Günün Birinde rüzgârı

Yavuz Ekinci’nin geçen sene Doğan Kitap etiketiyle yayımlanan son romanı Günün Birinde, mart başında Der Tag, an dem ein Mann vom Berg Amar kam adıyla Münih’teki bağımsız yayınevlerinden Antje Kunstmann etiketiyle yayımlandı. Ekinci’nin romanı Leipzig Kitap Fuarı’yla eşzamanlı olarak raflardaki yerini aldığından beri, okurlardan büyük ilgi görürken, Almanya’nın saygın gazete ve eleştirmenlerinden de övgü toplamaya devam ediyor.

Oliver Kontny’nin Almancaya çevirdiği roman için Leipzig Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle bir araya gelen Ekinci, Münih, Dortmund, Berlin, Köln, Heidelberg ve İsviçre’nin Basel kentlerinde düzenlenen etkinliklerde okumalara katılıp, okurlarıyla buluştu.

Leipzig Kitap Fuarı’nın önemli etkinliklerinden ‘Blaue Sofa’da (Mavi Salon) ZDF televizyonunun konuğu olan Ekinci, ‘Cafe Europa Lounge’da ve Bağımsız Yayıncılar Salonu’nda gerçekleştirilen konuşmalarda ise okurların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ekinci, etkinliklerde "felaket çağı"nda yazar olmak, yaklaşan felaketi anlatmak ve romanı üzerine konuştu. Ardından Münih’te Lost Weekend Kitabevi’nde okuma yapıp okurlarıyla buluşan Ekinci, Berlin’de Gorki Tiyatrosu’nda düzenlenen etkinlikte yazar Deniz Utlu’nun sorularını yanıtladı. Alman eleştirmen Johann Holzner, kaleme aldığı yazıda Ekinci’yi “1979 doğumlu Kürt yazar, vaktiyle Heraklitos’un bile taptığı ‘her şeyin atasının’ herkes tarafından bilgeliğin son noktası kabul edilmesi durumunda neler olduğunu gözler önüne sererken gerçekçiliği ve titizliğiyle öne çıkan anlatım tarzıyla öne çıkıyor ve okura olağanüstü, büyüleyici ve sarsıcı bir hikâye sunuyor” sözleriyle överken, Frankfurter Allgemeine Sonntags Zeitung, Der Spiegel gibi yayınlar da Yavuz Ekinci’nin romanından övgüyle söz ettiler.

Daha Almancada okurla buluşmadan “Yayınevlerinin bahar programlarından 10 şahane roman” listesinde dünyaca ünlü yazarlarla beraber yer alan Ekinci’nin romanıyla ilgili yayınevi yetkilileri, “Yeni yayımlanmış ve Almancaya ilk defa çevrilmiş bir yazar için oldukça iyi bir satış rakamı yakalayan Ekinci’yle Almancaya çevrilecek yeni kitapları için şimdiden çalışmaya başladık” dedi.

Romanla ilgili Eray Ak'ın kritik yazısını okumak için tıklayın.