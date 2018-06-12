Kaideyi bozan bir istisna: Chimamanda Ngozi Adichie

Chimamanda Ngozi Adichie, İngiliz PEN tarafından Nobelli oyun yazarı Harold Pinter’ın anısına verilen PEN Pinter Ödülü’ne değer görüldü. Seçici kurul, Adichie’nin “başkalarının belirlediği sınıflandırmaların gözünü korkutmasını ve onu yıldırmasını kabul etmediği için” ödüle değer görüldüğünü açıkladı.

PEN Pinter Ödülü, Harold Pinter’ın Nobel kabul konuşmasında vurguladığı üzere, dünyaya “cesur, inatçı” bir bakışla bakan ve “yaşamlarımızın ve toplumların gerçeğini tanımlamak için... amansız bir entelektüel azim” gösteren, edebî kariyerinde gösterdiği istikrarlı başarı grafiği takdire şayan yazarlara 2009'dan bu yana takdim ediliyor.

Maureen Freely'nin başkanlığını üstlendiği seçici kurul, bu yıl İngiliz PEN Başkanı Philippe Sands, Alex Clark, Inua Ellams ve Antonia Fraser'dan oluşuyordu. Freely, Adichie’nin ödüle değer görülmesine ilişkin olarak, “Şu hayli özelleştirilmiş, piyasalaştırılmış kişilikler çağında, Chimamanda Ngozi Adichie kaideyi bozan bir istisna. Toplumsal cinsiyet, ırk ve küresel eşitsizlikleri kavrayışında ziyadesiyle donanımlı olan Adichie, kimlik politikalarının döner kapıları arasında bize yol gösteriyor, böylelikle de hepimizi özgürleştiriyor” dedi.

Yükselen Güneşin Ülkesinde ve Amerikana kitaplarıyla Türkçede de okurla buluşan Adichie ise ödüle layık bulunması hakkında, “Harold Pinter’ın kabiliyetine, kendini gerçekleri söylemeye kararlılıkla vakfetmesine büyük hayranlık duyardım. Onun adına verilen bir ödülü almaktan dolayı gurur duyuyorum” dedi. Adichie’nin daha önce değer görüldüğü ödüller arasında, Orange Ödülü ile Amerikan Ulusal Kitap Eleştirmenleri Birliği Ödülü de bulunuyor.

PEN Pinter Ödülü, her yıl düşüncelerini ifade ettiği için hapis cezasına çarptırılan bir “cesaret yazarı” ile paylaşılıyor. Uluslararası Yazarlar Cesaret Ödülü, bu yıl PEN Hapisteki Yazarlar Komitesi ile Adichie tarafından seçilecek. Adichie, ödülünü 9 Ekim'de Britanya Kütüphanesi'nde düzenlenen halka açık törenle alacak. Törende ayrıca bu yılın “cesaret yazarı” da açıklanacak.

PEN Pinter Ödülü'nün eski kazananları arasında Hanif Kureishi, David Hare, Carol Ann Duffy, Tom Stoppard, Salman Rushdie ve Margaret Atwood da bulunuyor.

Geçen yıl ödüle Michael Longley değer görülmüş; Longley, ödülünü Uluslararası Yazarlar Cesaret Ödülü'nü alan Mahvash Sabet ile paylaşmıştı. (Guardian/ K24)