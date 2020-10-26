26 Ekim 2020: Vitrindekiler

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Joseph Roth
1002. Gece Öyküsü
çev. Ahmet Arpad
Everest Yayınları
2020
230 s.
Toby Walsh
2062 Yapay Zekâ Dünyası
çev. Zerin Dirihan
Say Yayınları
2020
280 s.
John Gray
Ateizmin Yedi Türü
çev. Nurettin Elhüseyni
YKY
2020
176 s.
haz. Heinrich Geiselberger
Büyük Gerileme: Zamanımızın Ruhu Üzerine Uluslararası Bir Tartışma
Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman, Donatella della Porta, Nancy Fraser, Eva Illouz, Ivan Krastev, Bruno Latour, Paul Mason, Pankaj Mishra, Robert Misik, Oliver Nachtwey, César Rendueles, Wolfgang Streeck, David Van Reybrouck, Slavoj Zizek
çev. Merisa Şahin, Aslı Biçen, Ahmet Nüvit Bingöl, Orhan Kılıç
Metis Yayınları
2020
232 s.
Ulus S. Baker
From Opinions to Images: Essays Towards a Sociology of Affects
Theory on Demand
2020
Hazal Yılmaz
Görülmemiş Mektuplar
Karakarga yayınları
160 s.
Gilbert Achcar
Halk İstiyor – Arap İsyanı Üzerine Radikal Bir İnceleme
çev. Sanem Öztürk
Ayrıntı Yayınları
2020, 2. baskı
304 s.
Peter Adamson
Kesintisiz Felsefe Tarihi 1: Klasik Felsefe
çev. Ahmet Fethi Yıldırım
Alfa yayınları
2020
520 s.
James Finn Garner
Ötekileştirmeyen Masallar
çev. Devrim Evci
Dipnot Yayınları
2020
132 s.
Başak Ağın
Posthümanizm: Kavram, Kuram, Bilim-kurgu
Siyasal Kitabevi
2020
244 s.
Özen B. Demir
Pandemi: Salgının Medikopolitiği – COVID-19 Kronikleri
Nota Bene Yayınları
2020
464 s.
Melih Günaydın
Sürgün Avı
Dipnot Yayınları
2020
312 s.
haz. Mete Kaan Kaynar
Türkiye'nin 1970'li Yılları
Sevgi Adak, Emel Akal, Pınar Akarçay, İsmet Akça, Mehmet Ö. Alkan, Murat Arslan, Sernaz Arslan, Şükrü Aslan, Gökhan Atılgan, İlker Aytürk, Tanıl Bora, Funda Şenol-Cantek, Yalçın Çakmak, Aziz Çelik, Kadir Dede, Veysel Dinler, Selçuk Duran, Evren Eken, Arda Ercan, Çağdaş Görücü, Veysel Ergüç, Çimen Günay-Erkol, Bora Gürdaş, Kerem Hocaoğlu, Süleyman İlaslan, Mete Kaan Kaynar, Nurettin Kalkan, Nuray Keskin, Bayram Koca, Selçuk Koca, Bilsay Kuruç, Murat Meriç, Levent Odabaşı, Asım Öz, Gencer Özcan, Celal Oral Özdemir, Hüseyin Özel, Güven Gürkan Öztan, Selman Saç, Ayşem Sezer-Şanlı, Burcu Sümer, Tuncay Şur, Anıl Varel, Kerem Yavaşça, Yavuz Yıldırım, Mete Yıldız, Mehmet Yüce, Yelda Yürekli
İletişim Yayınları
2020
büyük boy, 1120 s.