13 Ekim 2020: Vitrindekiler

Yeni çıkan, yeni baskısı yapılan, bize gönderilen, dikkatimizi çeken; okumak ve üzerine yazı yazmak için ayırdığımız bazı kitaplar...
Uluslararası Af Örgütü
Adil yargılanma Kılavuzu
çev. Evrim Durmaz
2020
272 s.
Thomas Hobbes
Behemoth ya da İngiltere İç Savaşının İçyüzü
çev. Abdullah Yılmaz
Vakıfbank Kültür Yayınları
2020
372 s.
Disiplinlerarası Bir Bakışla Sanat Yazıları
haz. Ulaş Bager Aldemir
Hilmi Yavuz, Önay Sözer, Aydın Afacan, Funda Civelekoğlu, Güneş Sezen, Toros Güneş Esgün, Ateş Uslu, Ali Akay, Erkin Kıryaman, Serdar Tekin, Fatma Sıla Sandal
Pinhan Yayıncılık
2020
176 s.
Reyhan Ünal Çınar
Ecdadın İcadı: AKP İktidarında Bellek Mücadelesi
İletişim Yayınları
2020
268 s.
Elsa Sophia von Kamphoevener
Kervansaray Ateşlerinin Başında:
Eski türk Göçebelerinin Masalları ve Hikâyeleri
çev. Aylin Gergin, Mustafa Tüzel
Alfa Yayınları
488 s.
İsmail Güzelsoy
Kıpırdamıyoruz
Doğan Kitap
2020
328 s.
Viktor Pelevin
Kurtadamın Kutsal Kitabı
çev. Hazal Yalın
İthaki Yayınları
2020
328 s.
Ebru Ojen
Lojman
Everest Yayıncılık
2020
200 s.
Kim Yeon-Su
Mucize Çocuk
çev. S. Göksel Türközü
Doğan Kitap
2020
264 s.
Haydar Ergülen
Nişanlılar için Şarkılı Alfabe
Kırmızı Kedi Yayınları
2020
224 s.
N. Can Kantarcı
Tepemizdeki Gölge
Alfa yayınları
2020
669 s.
Ülkü Oktay
Vesvese
Sel Yayıncılık
2020
68 s.
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