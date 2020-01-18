Geray Gençer'in Doğan Kitap'ta hazırladığı kitap kapakları arasından "Yüz" tanesi seçildi, bu yüz kapak görselini yine kitap içinden metinlerle bir araya geldi ve işte: Yüz

Vintage Books ve Random House'ın görsel yönetmeni John Gall kitap için kaleme aldığı sunuş yazısında Gençer'in kapaklarını "okuyucuyu kitabın yarattığı dünyaya davet eden, kendine özgü zekice bir tasarım dili sunuyor" şeklinde özetlemiş.

Kitapta Murakami, Zülfü Livaneli, Hamdi Koç, Umberto Eco, Juan Rulfo, Selçuk Orhan, John Freely gibi birçok yazarın kitabının tasarımları ve yazar ile editörlerin kapaklar üzerine kısa yazıları var. Kitaba bütün olarak bakan tüm okurların ve elbette tasarımcıların da ilgisini çelebilecek arşivlik bir çalışma Yüz...

Geray Gençer'in K24'ün "Nesne Olarak Kitap ve Kapak Tasarımları" adlı dosyasına verdiği söyleşiyi okumak için tıklayın...

(K24)