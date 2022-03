Tercih edilmiş, tecrübeli yalnızlık

1986 doğumlu yazarın daha önce Kırgın Anlatıcı adlı bir öykü kitabı yayınlandı. Caner Almaz çeşitli dergilerde öyküler ve kitap incelemeleri yazıyor, söyleşiler yapıyor. 2021’in eylül ayında basılan Almaz'ın ilk romanı Yaşamaklar dört bölümden oluşuyor. Her bölümde bir kahramanı kendi dilinden dinliyoruz...

ADALET ÇAVDAR

Bizi etkileyen romanların içinde mutlaka kendimize dair bir şeyler buluruz. Söylemediklerimizi, anlatamadıklarımızı, kimi zaman farkında bile olmadığımız duygularımızı bir şekilde kaleme almıştır yazar. Benzer konular farklı biçimlerde işlenerek çıkar karşımıza; insanlık hallerinin çeşitli olaylarla iç içe, yeniden kurgulanışı değil midir aynı zamanda roman? Kaç duygumuz var, bunlardan kaçı bize yası ve öfkeyi çağrıştırıyor, kaç gençliğimiz var yitip gitmiş; izleri her yanımıza ve hatta geleceğimize işlenmiş?

Yaşamaklar’ın kapağını kapatınca, “bu memleket gençlerinin ömürlerini yemeye ant içmiş” diye geçirdim içimden. Her dönem, her yıl, her gelen siyasetçi eksiksiz çalmışlar gençlikten. Nesilden nesile üzerine konarak kayıplar ve travmalar aktarılmış, sıradağlar oluşmuş. Anası-babası yanı başında olsa bile öksüz-yetim hayatlar yaşayan bir kalabalığız. Babazula’nın o meşhur şarkısı gibi, “babamız bizi sevmedi, çirkiniz”. Bizim kuşak, kendi yaralarına merhem bulamamış/olamamış ana-babalarla dolu. Kendi kayboluşlarını dünyaya gelmelerine sebep oldukları çocuklarına miras bıraktılar. Sağ olsunlar…