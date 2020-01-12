Yazıyorum, yazıyorsun, yazıyorlar... Peki; her şeyin felsefesine pek meraklı bizler, yazmak ve kökenleri üzerine düşündük mü hiç? Konu başlığı olarak dahi sohbet toplantılarına girmediğini hepimiz biliyoruz. Dürüst olmakta yarar var! Ancak biz düşünmesek de düşünener var. Ahmet Bozkurt mesela. "Orpheus'un Bakışı" adını verdiği kitabında bunun üzerine düşündürmeye başlamıştı bizi Bozkurt. Şimdi de Unutma Zamanı adlı kitabında, yazmak fiilinin eleştirel bir sorgusuna girişiyor. Felsefî temelli bir metin "Unutma Zamanı". Aynı zamanda -kim dediyse bunu yeni başlayanlar için bir hayli çetrefilli de. Ama bir yerden başlamak gerekir değil mi? "Neye?" dendiğini duyar gibiyim. Tabii ki düşünmeye! Ancak bir şart koşuyor Ahmet Bozkurt: Unutmak. Unutun ve bu düşünce evreninde kendinize sıfırdan bir konut edinin iddiası tabii ki yok. Yazıyoruz, eleştiriyoruz ve unutuyoruz... Sonra unuttuğumuzu unutup tekrardan yazıyoruz, eleştiriyoruz ve unutuyoruz. İşte bu kısır döngünün acımasız bir sorgusu "Unutma Zamanı". Okumayı unutmayın denecek kitaplardan. (K24)