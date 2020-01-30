“Biz organları sarıp sarmalayan esnek kılıfız"

Ten, iç organlarımızın kötü görüntüsünü örtmeseydi muhtemelen farklı farklı dış görünüşleri tartışacak ve hatta güzellik, çirkinlik kavramlarımızı bile kökten bir değişime uğratacaktık. Belki de ten renginden dolayı kimse öldürülmeyecekti, biz kimseye siyah demeyecektik. Kimse sadece siyah olduğu için örgütlenmek zorunda kalmayacaktı. Ten, insanları örgütlendirdi...

TUĞÇE YILMAZ