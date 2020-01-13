Mario Levi, Anjelika Akbar, Rahman Altın, Yekta Kopan, Ketche, İrfan Değirmenci, Sunay Akın, Özgür Mumcu, Ayça Varlıer, Murat Serezli, Gülriz Sururi, Aylin Aslım, Alin Taşçıyan, Jehan Barbur, Ece Dorsay, Doğu Yücel, Ceyhun Yılmaz, Ferdi Eğilmez, Ümit Ünal, Arzu Yanardağ, Hamdi Koç, Itır Esen, Belkıs Özener, Sevinç Erbulak, Ahmet Ümit, Bejan Matur, Pucca gibi isimlerin yer aldığı bir kitap düşünün. Konu ise sinema… İlk izledikleri filmler, onları ağlatan sahneler, hayran oldukları oyuncular, takip ettikleri yönetmenler, anılar ve sinemanın çeşitli dönemlerine dair saptamalar...

Sevim Gözay, sanat ve medya dünyasından 27 isimle buluşarak, önce bir film izlemiş daha sonra ise "kahve bahane sinema şahane" diyerek sinema üzerine uzun söyleşiler gerçekleştirmiş. Sonunda ise keyifle okunan, sinemanın büyüsünü yeniden hatırlatan bu kitap çıkmış ortaya: Sinemaskop Randevular. Bu güzel bahar günlerinde hem okuma keyfinize hem de sinema tutkunuza değecek özenli bir çalışma… Üstelik söz konusu 27 ismin hayatında sinemanın önemine ve anılarına dair de yeni şeyler de keşfedebilirsiniz. (K24)