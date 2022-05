Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra yazılmış bir roman: Meyhanede Hanımlar

AHMET EKEN

Kadınla erkek arasındaki mesafenin kapanması I. Dünya Savaşı sonrası başlamamıştır ama süreç tüm dünyada olduğu gibi yaşadığımız topraklarda da savaş sonrası iyice hızlanmıştır: Artık kadın her yerdedir, görünür olmuş, kaç-göç unutulmuştur. Elbet her değişim gibi onun da muhalifleri vardır, çeşitli gerekçeler göstererek yılmadan itirazlarını yenilerler ama artık kapı açılmış, kadın sokağa çıkmıştır.

“Erkek karşısındaki eşitsiz konumu ile kadın hakları, kadın-erkek münasebetleri, çarpık ilişkiler, hatta gelin-kaynana ilişkileri onun öne çıkan konuları arasındadır. Üstelik Gürpınar, eserlerinde toplumun hemen her kesiminden kadınların öykülerini anlatır.”

Kadın kahramanların ön plana çıktığı eserlerinden biri de, 1924 yılında yayınlanan Meyhanede Hanımlar isimli kitabıdır. Kadın meselesindeki yeni gelişmeleri ve bunların sosyal hayata yansımasını mizahi bir dille anlattığı öykü, Bahriye Hanım’ın “eski kafalı” kayınvalidesiyle her zamanki tartışmalarından birini yaptıktan sonra sinirlerini yatıştırmak için kocası Şehri Bey ile evlerinin yakınındaki Apostol’un meyhanesine gitmesiyle başlıyor. O sıralarda meyhanelerde servis edilmesi yasal olan yegâne içki, kısa bir süre önce serbest bırakılan biradır. Diğer içkiler içinse yasak halen devam etmektedir.

Bu cebelleşme devam ederken, arka arkaya gelen biralar hanımların başlarını epey döndürür ve şarkılar aheste olmaktan çıkarak tize doğru yükselir. Şehri Bey korkusundan karısına bir şey diyememektedir, lakin Ferdi Bey karısını uyarır. Yalnız değillerdir ve meyhanenin camekânının dışında beş on seyirci peyda olmuştur. Ayrıca mahallenin emektar polisi Hakkı Bey de durumu izlemektedir. “Kimseye mesuliyet gelmesin” der. Kadınlar bu seslere karşı hemen tepki gösterirler. “Bahriye Hanım erkeklerin bu uyarılarını kadınlığa karşı bir baskı, bir saldırı kabul ederek… bira şişesini sert sert” mermer masaya vurup konuşmaya başlar:

Fikret Mualla, A La Table, 1956.

Bahriye Hanım’ın bu sözleri akşamın başından bu yana yapılan tartışmaları biraz daha canlandırır. Ancak eski-yeni, alaturka-modern tartışması bu şekilde devam edecekken, meyhaneye Meliha Hanım ile kocası ve küçük kız kardeşiyle eniştesi girerler. Onları gören Bahriye Hanım öfkelenir. Öfkesinin nedeni, bir zamanlar kaynanasının oğlunu Meliha ile evlendirmek istemesi ve bir süre önce Meliha Hanım’ın eşiyle yakınlarına taşınmış olmasıdır. Bitmeyen tartışmaları sırasında zaman zaman Meliha’nın adı geçmekte, kaynana açık açık Meliha’nın Bahriye Hanım’dan daha güzel, zeki, edepli, dirayetli, iyi huylu, asil bir kız olduğunu söylemektedir. Her ne kadar her seferinde Şehri Bey yemin billah edip karısını sevdiğini, Meliha’yı unuttuğunu söylese de, Bahriye Hanım ikna olmuş değildir. O akşam da meyhaneye geldiğini görünce kocasına, “Biz buradayken onların üzerimize gelişlerini ben sırf tesadüfe yoramayacağım” der. Şehri Bey her ne kadar böyle bir şey olmadığını söylese de, Bahriye Hanım’ı bir türlü ikna edemez.