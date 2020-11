Mevsim-Yas

İkinci anlatıcı Zehra’ya okuması için gizli mektuplar yazan küçük kız çocuğudur. Küçük kız çocuğu yazma amacını “Bizden geriye bir şey kalsın” diye açıklar. Böylece kendi anlattığı hayat hikâyesi üzerinden simgesel ve somut olarak kurucu eril ilkeyi temsil eden “Baba” iktidarını tartışmaya açar. İnsanın dünya üzerindeki egemenliğini kuran ve her geçen gün daha fazla geliştirip yaşamın her an ve alanında varlığını çok gaddarca hissettiren otoriter figür olarak Baba özelinde kuramsal ve metinlerarası bir ilişki geliştirir.