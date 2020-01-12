Suudi Arabistan Kralı Abdullah ölmedi; kalbimizde yaşıyor. Gerçekten ölmedi. İnanmadınız mı? Dünyanın kapitalizme esir olmuş tüm ülkelerinin, bayraklarını yarıya indirip yas ilan etmesinden anlamadınız mı bunu? Anlamadıysanız, Amerikan edebiyatının son yıllarda öne çıkan yazarlarından Dave Eggers'ın Kral İçin Hologram romanını okumanız yeterli. Anladıysanız da okuyun; ayrı mesele ama bir şekilde Eggers'ın bu son romanını elinize alacaksanız bilin ki dünyanın üzerine kurulduğu kapitalist sistem, en zayıf olduğu noktadan; yani insandan kaptırıyor bu romana kolunu ve sonrası da geliyor. Bu sistemin tüm zayıf ve kavî noktaları ise yine bir insan üzerinden anlatılıyor; Alan Clay üzerinden. İşte ironi! Eggers romanlarını okuyanlar bilir. Bilindik konuları, bilinmedik noktalarından yakalar ve önümüze hiç yabancısı olmadığımız ama yeni bir metin sunar. "Kral İçin Hologram" da böyle bir roman işte. Karamizahın hüküm sürdüğü bu roman, insanlığın kapitalizme karşı sürdürdüğü pasif direnişin insancıl bir yansıması. (K24)