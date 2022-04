Katı Olmayan Şeyler'in katılığı

ALTAY ÖMER ERDOĞAN

2000’li yıllarda Türkçede öykü iki büyük kırılmaya uğradı; ilki öykü anlatma tekniğinde, ikincisi benlik kavramındaki değişim. Olaydan duruma geçiş, öykü dergilerinin ve yayınevlerinin öncülüğünde (özellikle dergilerden Adam Öykü ve Notos, yayınevlerinden Can, YKY ve Sel) yeni bir öykü dilinin öne çıkması, Raymond Carver’ın keşfi, genç kuşağın kendi enerjisini bu alana taşıması gibi pek çok etmen teknik kısmı oluşturuyordu. Bana kalırsa bu kırılmanın felsefi arka planını benlik kavramındaki değişim oluşturdu. Ülkenin yaşadığı toplumsal değişime koşut olarak anonim bir kitlenin sıradan bir parçası olmaktan kimlikler aracılığıyla başlatılan kurtulma çabaları, toplumsalın ağırlığında gölgede kalmış bireylikleri de harekete geçirdi. Bu hareketten yeni felsefeler türemesi ne kadar kaçınılmazsa, yeni bir dilin türemesi de o kadar kaçınılmazdı. Sabahattin Ali ile Sait Faik olmak üzere iki koldan tanımlanan öykücülük anlayışlarına birbirine benzemez genç pratikler eklenince, toplumsalın ağırlığındaki “ne yazdığın değil onu nasıl yazdığın” önem kazanmaya başladı. Her ne kadar olumsuz uç örnekler olsa da dili kullanma, dili deneyimleme, dille oynama, dili eksiltme gibi edimlerle farklılaşan öykü anlatıcılığı, hem öykünün çağın yaşadığı değişime ayak uydurmasını sağladı hem de ona itibar kazandırdı.

diye yazıyor Cioran. Altunkaya öykülerinde, ilk bakışta huzurumuzu kaçırıyor. ‘Öteki’ hayatları keşfederken kendi konforumuzun karşı karşıya olduğu tehlikenin farkına varıyoruz. Bir de katı olmayan şeylerin katılığının farkına. Tabii bu farkı yaratan yazarın sade ve temiz bir dille, imge sağanağına yakalanmadan üstlendiği anlatıcılık rolü. Kaldı ki bu rolü öykü kahramanlarıyla da paylaşıyor. “Ben anlatıcı” kimi öykülerde erkek, kimi öykülerde kadın. Üçüncü tekil şahıs anlatıcılığa soyunduğu öykülerinde ise geleneksel olanın aksine, yaşanmış, yaşanan, yaşanacak olan her şeyi bilen, gören, duyan konumunda değil. Sonuç olarak durum ile okur arasında yalnızca aracılık görevi üstleniyor. Yani bir bakıma kendi vicdani boyutunu okuruna dayatmıyor ya da vicdani rahatsızlığı onların adına üstlenmiyor. Süssüz ve yargısız, ama anlama yürüyen bir öykü dili, bir üslup. Aslında tüm bunlara okurun evrimini de eklemek gerek. Altunkaya öykü okurunun geldiği düzeyi de gözetiyor.

Nilüfer Altunkaya’nın öykü kahramanları sanki doğuştan yaralı gibiler. İçine doğdukları toplumsal yapı, sınıfsal konumları ve kendilerine kader diye ezberletilmiş hayatları dolayısıyla özneliklerini yitirmiş bu kahramanlar, olabildiğince yalnız ve çaresizler. Hatta bazılarının tek özgürlükleri yalnızlıkları. Var olmanın ataletinde yitip gitmeyi göze alarak büyüyen hayalleri var. Tam da bu noktada masumiyetleri, çaresizliğin dilinden aktarılıyor okura. Aslında ötekileşmemişler, zaten ötekiler. Ne kadar görünmez olmayı isteseler de zaten görünmezler, yazarın söylemiyle gölge gibiler; “Tek bir kişi olmaya çalışan ruhumdaki kalabalığın gölgesi.” Sanki her biri gelmeyecek bir sabahı bekliyor. Altunkaya, kahramanlarının geçmişten getirdikleriyle gelecek hayalleri arasında sıkışmış hayatları anlatıyor bu kısa, ama uzun, upuzun “ah”lar içeren öykülerinde. Özlenen hayatlar için yeni başlangıçlar yeni yıkımlar olarak perde açıyor hakikatin kucağında. Hayatın defolarına çalışıyor yazar, öykü kahramanlarının ‘kader’ ya da ‘baht’ olarak adlandırdığı yerden. Bir sona ya da sonuca ulaşmak için değil hem de, umut payı olarak “Acaba?”yı okura bırakıyor. Buharlaşan bir katılık hali hâkim bütün öykülerinde. Fizikte süblimleşme diye nitelenen bu faz değişimi, öykü kahramanlarının içinde olduğu ruh hallerini açıkladığı kadar kendi kaderlerini öykünün kaderiyle birleştirmelerine de aracılık ediyor.

Katı Olmayan Şeyler’de yer alan her öykü farklı anlam katmanlarına, farklı derinliklere sahip olsa da, her birinde insanı kendi hayat pratiğiyle yüzleşmeye çağıran bir etki var. Kim bilir, şöyle de okuyabiliriz; her birinde insanı kendi hayat pratiğiyle yüzleşmeye çağıran bir tepki var. Benim gibi ayrıcalıklı sınıfa mensup olmayan, yoksul taşra hayatından gelen okur için öyküler hayata bağlandığımız değil, ondan koptuğumuz sekanslar içeriyor. Bu sekansların bizi hayata ve mücadeleye bağlama ihtimalini de canlı tutan Altunkaya, belki de yalnızca bu yüzden öykülerin sonlarını bize, tahayyülümüze bırakıyor. İç sızlatan bir öykü ile açıyor loş bir karanlıkta defterini yazar, kitaba adını veren öyküyle. Çöp atmanın ne büyük bir özgürlük alanı tesis edebildiği hayatlar olduğuna tanıklık ediyoruz. Herkesin bir Özlem Ablası olmasına. Bir de zirvede buluşma şansı olmayanların dipte, diplerde kurdukları hayatlarında ötelenmiş, örselenmiş, kanayan mutluluklar edinebileceklerine. En ‘insan’ hallerine türlü uzaklıklar icat ettiğimiz insanların küçük dünyalarının bizim büyük dünyamızdan alacağı öçler ne kadar da birikmiş, ona da tanık oluyoruz.