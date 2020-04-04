Saffet Emre Tonguç'un İstanbul'u

Kanatlarımda İstanbul’da Saffet Emre size kuşbakışı gezdirmek istiyor gibi şehri. Şu kışın en sert günlerinde, kurulup bir berjere, belki bir salep belki bir kadeh şarap içerek İstanbul’un semtlerini Saffet Emre’den okurken, Halit Bilen’in özellikle bazıları çok çarpıcı olan fotoğrafları dikkatinizi çekecek.

BİLGEHAN UÇAK

O çok bilinen sözü biraz uyarlarsam, Saffet Emre Tonguç için “bir turist rehberinden fazlası” diyebilirim. Sadece kitap yazmıyor, ülkenin “tanıtım elçisi” gibi çalışıyor. İşte daha geçenlerde yanında Catherine Zeta-Jones ile Michael Douglas vardı…