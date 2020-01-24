Buz balığı neden donmaz?

İnanılmaz Hayvan Macerası, ekosistemdeki canlıların birbiriyle ilişkilerine, besin zincirlerine ve nesli tükenmekte/ tükenmiş türlere de değinip çarpıcı örnekler vererek okuru iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, habitatların daralması gibi insan kaynaklı ekolojik problemler üzerine düşündürüyor...

DURU ŞEVVAL BAĞDAT

“Afrika’da kaplan var mıdır,” “Penguenlerle kutup ayıları aynı yerde mi yaşar,” “Flamingolar neden tek ayak üzerinde durur,” “Çayırköpeği köpek midir...”

Brendan Kearney, metni ve araştırması Anna Claybourne’a ait olan kitabı İnanılmaz Hayvan Macerası ’nda okuru heyecan dolu bir yolculuğa çıkarıp hayvanlarla ve yaşam alanlarıyla ilgili pek çok soruya yanıt arıyor. Kearney ile Claybourne, Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin nemli deltalarından Baykal Gölü’nün soğuk ve berrak sularına; uçsuz bucaksız Gobi Çölü’nden göz kamaştırıcı Büyük Set Resifi’ne uzanan bu yolculukta, bizi kartopu oynayan Japon makaklarıyla, pofuduk çinçillalarla ve erkek olarak doğup birkaç yıl sonra dişiye dönüşen minder denizyıldızlarıyla tanıştırıyor.

Varlığından bile haberdar olmadığımız pek çok ilginç hayvanın savunma mekanizmasını, yaşam alanlarına uyumunu, besin zincirindeki yerini anlaşılır ve ilgi çekici bir dille anlatan kitap, kamuflaj ustası kar leoparlarından, Himalaya’nın dondurucu soğuğunda hayatta kalabilen kürklü Tibet öküzlerinden ve korktuğunda gözünden kan fışkırtan boynuzlu kertenkelelerden bahsediyor.

Kearney ve Claybourne, A3 boyutunda basılmış, rengârenk görselleriyle dikkat çeken bu eğlenceli kitapta hayvanları tanıtmakla kalmayıp farklı yaşam alanlarının coğrafî özellikleri hakkında da ayrıntılı bilgiler veriyorlar. Kitap boyunca tarihin en sıcak gününün Kaliforniya’daki Ölüm Vadisi’nde yaşandığını, Namib Çölü’nde welwitschia bitkisinin yetiştiğini, Kuzey Işıkları’nın ve hidrotermal bacaların nasıl oluştuğunu öğreniyoruz.

Kitap, ekosistemdeki canlıların birbiriyle ilişkilerine, besin zincirlerine ve nesli tükenmekte/ tükenmiş türlere değinip çarpıcı örnekler vererek okuru iklim değişikliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, habitatların daralması gibi insan kaynaklı ekolojik problemler üzerine düşündürüyor, gezegenimiz için yapabileceklerini sorgulatıyor ve harekete geçme isteği uyandırıyor.

Dünyayı paylaştığımız hayvanları yakından tanımak isteyen, keşfetmeyi seven her yaştan okura…