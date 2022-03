Geri dönüşü olmayan ev

İsveçli gazeteci, blog yazarı, televizyon ve radyo sunucusu Schulman’ın İsveç’in çok satanlar listesinde daimi bir yeri var. 2012’den bu yana her hafta yüz binlerce dinleyiciye ulaşan bir podcast’i yönetiyor. Daha önce de dört otobiyografik kitabı yayınlanan yazarın beşinci kitabı ve ilk romanı Hayatta Kalanlar. Yayın hakları otuz üç ülkeye satılan romanı Türkçeye Zeynep Tamer çevirmiş.

ADALET ÇAVDAR

Her yaz yazlık evine giden, ne varlıklı ne yoksul bir ailenin kendi kendine büyüyen üç çocuğu. Anne ve babanın adlarını asla öğrenmiyoruz, onlar kitap boyunca anne ve baba olarak isimlendiriliyor. Nils, Benjamin ve Pierre ise asıl kahramanlarımız. Onlar görünmeden büyüyebilen çocuklardan, o yüzden aslında gerçek birer kahramanlar. Nehir kenarındaki yazlık evde geçen çocukluk; yüzülür, balık tutulur, ormana gidilir... Anne ve baba içerler, kavga ederler, öğlen uykularına yatarlar. Yazarın anlatımıyla her şey aslında gözler önüne bir fotoğraf karesi gibi duruyor. O her şeyin tek bir sıfatı var, yalnızlık. Arada bir anne çocuklarına kitap okuyor ve inanılması güç ama saçlarını bile okşuyor. Baba çocuklarını ormana götürüp onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama karşılığında sırf biraz uzakta olsunlar diye rüşvet sayılabilecek para teklif ediyor. Kısacık mutluluk anları ise hep bir ayna kırılması gibi paramparça oluyor.