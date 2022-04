Edebiyatı bugüne çağıran kitap: “Geri Dön Her Şey Berbat Edildi” üzerine

UĞUR UÇKIRAN

Kitap birbirinden bağımsız on bir öyküden oluşuyor. Öykülerde zaman zaman birbirine yakınsayan karakter yapıları, teknikler, temalar görülse de, bu benzerliklere her bir öykünün aynı kişi tarafından yazılmış olmasından öte bir anlam yüklemeye çalışmak mümkün görünmüyor. Tüm kitabı kapsayacak tematik, kurgusal, teknik bir bütünlük yaratılmaya çalışılmamış belli ki… Kitap bize Balıkesir’de geçen ve halk edebiyatı motifleriyle süslenmiş bir Kont Drakula öyküsüyle merhaba diyor, oradan ergenliğinin son demlerini yaşadığını çıkarsayabildiğimiz bir gencin platonik aşkına geçiyoruz. Zaman yolculukları, sanatçı bunalımları, polisiye gösterip fantastik vuran metinler falan derken, bir noktada Kristof Kolomb bile işin içine giriyor. İlk kitabını ziyadesiyle genç bir yaşta çıkaran yazar, yapabileceğine inandığı her şeyden bir miktar sunmak istiyor gibi. Yazarı maharetli kılan tarafı da elini attığı her metnin altından başarıyla kalkması oluyor.