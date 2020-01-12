80 sonrasında şiirin yaşadığı tıkanıklığı açan şairlerin başında gelir Tuğrul Tanyol ve her yeni kitabında görürüz ki yeni pencereler açmış şiir dünyasına. Yeni şiir toplamı Gelecek Günlerin Şarabı’nda da bunu görüyoruz işte. Lirizmin ve romantizmin sarmalında büyüyen alıştığımız Tuğrul Tanyol dizelerinin bitiminde acı gerçeklerden örülü, anlamaya, üzerine düşünmeye muhtaç bir Türkiye manzarasının şiirleri çıkıyor. Ali İsmail, Berkin ve Gezi Parkı ruhu, Tanyol’un dizelerinde tekrar can buluyor. Bir yandan da alabildiğine eleştirel ve doğrudan bir tutumu var şairin o günlere döndüğü şiirlerinde. Buna bakarak iki farklı dünyanın içinden geçtiğini söyleyebiliriz Tuğrul Tanyol’un şiir toplamının. İlki, lirizmin naif rüzgârında salınan kitabın açılış sayfaları. İkincisi ise Türkiye gerçekleriyle hırçınlaşan dalgaların arasında kaldığımız, kitabın diğer yarısı. (K24)