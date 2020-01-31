Bir devrimin üyesi olmanın sevinci ve onun tarafından yok edilmenin ıstırabı

Kırk yıllık Küba sürgün edebiyatının en iyi örneklerinden biri olarak tanımlansa da hâlâ Küba edebiyatı için bir anlam ifade etmiyor Felaketzedeler Evi...

TUĞÇE YILMAZ

“Kurduğumuz tüm hayallere rağmen değişmeyen dünyanın şerefine.”

To Vlemma Tou Odyssea, Theodoros Angelopoulos