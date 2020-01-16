Bir büyüme hikâyesi

Colm Tóibín imzalı Brooklyn genç bir kız olan Eilis’in 1950’lerin İrlanda'sından New York’a uzanan büyüme hikâyesini anlatıyor.

ECE KARAAĞAÇ

İnsan ne zaman büyümüş sayılır? Mesela kaç yaşına geldiğinde? Okulunu bitirince mi? Evden ayrılınca mı? Ülkesinden ayrılınca mı? Colm Tóibín imzalı Brooklyn tam anlamıyla büyümek hakkında bir roman.

New York Times’ın çoksatanlar listesine giren ve film uyarlamasıyla şimdi Oscar’a doğru yürüyen hikâye İrlandalı genç kız Eilis’in New York’a uzanan büyüme hikâyesini anlatıyor. Kahramanımız İrlandalı ama bu hikâye sadece İrlanda’yı ilgilendirmiyor. 1950’lerin İrlandası kendi öz evlatlarını besleyecek gıdadan yoksun olunca evlatları da kendilerine yeni yurtlar arar. Bu yolda erkekler başı çekince geride kalan yaşlı ana-babalarla ilgilenme işi de kızlara düşer. Eninde sonunda birinin kendini geride kalanlar için feda etmesi gerekir ama bu Eilis olmayacaktır. Ablası Rose’un onun için daha büyük planları vardır.

Amerika’ya göç edişi de hayatındaki diğer her şey gibi kendi iradesi dışında gerçekleşen Eilis’in hayattan beklentisi annesinin hayatını yaşamak; bir iş bulmak, evlenmek ve çocuk doğurmaktır. Fakat ablası Rose kendi yerine onu Amerika’ya göndermeye karar verince hayatı beklentilerinin çok ötesine geçer. Bu ailesinden ve vatanından uzakta bir sürgün müdür Eilis için? Yoksa gün gelip bunu bir kurtuluş olarak görmesi mümkün müdür? Yaptığı bir fedakârlık mıdır yoksa farkında olmadığı bir bencillik mi? Genç ve deneyimsiz Eilis tüm bu soruların cevabını İrlanda’dan gelen bir haber ile kendine sormaya başlayacak ve bulacağı cevaplardan pek o kadar da hoşlanmayacaktır.

Yazar, Eilis Lacey ile pek coşkulu olmayan fakat derinden derine ilerleyen ve değişen bir karakter yaratmayı başarmış. Büyük trajedilerden ziyade herkesin başına gelebilecek türden acılara dayanan dönüşlerle ilerleyen hikâye durgun fakat sıkıcı değil. Zira bu kitapta olay örgüsü değil karakterin değişimi ve dönüşümü merkeze alınmış ve olay örgüsü de bu değişimi ortaya koymanın bir aracı olarak kullanılmış. Eilis’in içine düştüğü vicdan muhasebesi ile bu değişim de tepe noktasına ulaşıyor. Böylelikle en başta sorduğumuz sorunun cevabına da ulaşmış oluyoruz: Kişi ancak kendi kararlarını verip sonuçlarını göğüsleyince büyüyor.

Everest Yayınları’ndan Colm Tóibín imzasıyla çıkan Brooklyn gerçek bir büyüme hikâyesi. Zorlukların ve yalnızlığın olgunlaştırdığı Eilis’in hikâyesi size de kendi olgunlaşma hikâyenizi çağrıştırabilir. Hikâyenin Oscar’ı kucaklayıp kucaklayamayacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Şimdiden iyi okumalar!