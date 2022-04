Modern zaman ‘cadı’sı Addie’nin yaşamı

1992 doğumlu McNicol, Bir Tür Kıvılcım ile Blue Peter Kitap Ödülü ve Waterstones Çocuk Kitapları Ödülü’nün haricinde Blackwell’s Book 2020’yi kazanmış. Carnegie’ye aday gösterilmiş ve Books Are My Bag Ödülü 2020, Branford Boase Ödülü ve The Little Rebels Ödülü için kısa listeye girmiş. Henüz Türkçeye çevrilmeyen ikinci kitabı Show Us Who You are ise, Blackwell’in Ayın Kitabı ve The Bookseller’ın 2021’deki En İyi Kitapları’ndan biri olmuş.