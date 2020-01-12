Bu kez bir öykü toplamıyla çıktı okurlarının karşısına Sezgin Kaymaz: Bakele. Kitapta yer alan otuz dört öykünün tamamında da bu ters köşe ruh halleri devam ediyor. Yaşamın, insanın tam ortasından doğan öyküler Kaymaz'ın kaleminden çıkanlar. Ters köşeleri ise yazarın romanlarından alışkın olduğumuz, hayatla sivrilmiş zekâsından doğuyor. Yaşanmışlıklarla beslenen öyküler Bakele'dekiler. Araya serpiştirilen "anımsı acımsı" tatlara rağmen okurken fazlasıyla eğleneceğiniz bir kitap aynı zamanda Bakele. (K24)



