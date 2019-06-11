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Süha Umar

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TARİH

11 Haziran 2019

S 400, Patriot ve çaresizlik

ABD’nin S400’lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve F35 savaş uçaklarının teknik özelliklerinin Rusya’nın eline geçeceği savları gerçeklerle bağdaşmamaktadır

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TARİH

10 Mayıs 2019

Gündemi akıldan çıkarmamak

Yönetim İstanbul seçimini yeniletmekle, kendi meşruiyetini yine kendisi ortadan kaldırmıştır

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TARİH

26 Nisan 2019

"Monşer" aklı

Anayasa değiştirilirken, bir zamanlar kendisine de doğruları göstermeye çalışan “Monşer”ler kadar bile dik duramayan Davutoğlu “zehir, zemberek” açıklama yapmış

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TARİH

20 Nisan 2019

Artık Türkiye’nin tek gündemi var

Kılıçdaroğlu’nun, “halk erken seçime zorlayabilir”  sözleri doğru ancak eksiktir

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TARİH

11 Eylül 2018

İnsanoğlunun tek düşmanı kendisidir

Doğada tek bir zararlı vardır: İnsan

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TARİH

29 Haziran 2018

Kardeşim Kılıçdaroğlu

Tarihte, hiç kimsenin sizden beklemediği bir yer edinmişken CHP Genel Başkanlığı’nda kalmaya çalışıp, tarihe olumuz bir ünle geçmeyin

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TARİH

29 Nisan 2018

Ortak akıl geri mi geliyor?

Ortak akıl son ve belirleyici adımı atarak, muhalefet partilerinin olanaklı ise tümünün, değilse en geniş şekliyle bir ittifak oluşturmalarını sağlamalıdır

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TARİH

25 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı kim olmalı?

HDP’yi de dışlamamasında yarar olan Vatan İttifakı’nın, bütün muhalefet partilerini içermesi önemlidir

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TARİH

16 Mart 2018

Araplarla “imam olmak”

“Araplar bize düşman.” diyene, “kim kime düşmanlık ediyor?” diye sormazlar mı?

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TARİH

07 Mart 2018

Resmi doğru okumak

Adeta “Cihat” zihniyeti ile Türkiye’nin, AB içindeki bu gelişmeye olumsuz etkisi yadsınmalı mıdır?

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TARİH

28 Ocak 2018

Bir koyup üç almak mı, tarihten ders almak mı?

İnsanlar gibi devletler de yaşadıklarından ders almalıdırlar ki tarih tekerrür etmesin; bizim ders de almadığımız anlaşılıyor

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TARİH

22 Ocak 2018

Knidos, Kanal İstanbul ve ulema

İstanbul ve Çanakkale Boğazları Montreux Sözleşmesi ile yönetilir

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