TARİH
11 Haziran 2019
ABD’nin S400’lerin NATO sistemleri ile uyumlu olmadığı ve F35 savaş uçaklarının teknik özelliklerinin Rusya’nın eline geçeceği savları gerçeklerle bağdaşmamaktadırDevamını Oku
TARİH
10 Mayıs 2019
Yönetim İstanbul seçimini yeniletmekle, kendi meşruiyetini yine kendisi ortadan kaldırmıştırDevamını Oku
TARİH
26 Nisan 2019
Anayasa değiştirilirken, bir zamanlar kendisine de doğruları göstermeye çalışan “Monşer”ler kadar bile dik duramayan Davutoğlu “zehir, zemberek” açıklama yapmışDevamını Oku
TARİH
20 Nisan 2019
Kılıçdaroğlu’nun, “halk erken seçime zorlayabilir” sözleri doğru ancak eksiktirDevamını Oku
TARİH
11 Eylül 2018
Doğada tek bir zararlı vardır: İnsanDevamını Oku
TARİH
29 Haziran 2018
Tarihte, hiç kimsenin sizden beklemediği bir yer edinmişken CHP Genel Başkanlığı’nda kalmaya çalışıp, tarihe olumuz bir ünle geçmeyinDevamını Oku
TARİH
29 Nisan 2018
Ortak akıl son ve belirleyici adımı atarak, muhalefet partilerinin olanaklı ise tümünün, değilse en geniş şekliyle bir ittifak oluşturmalarını sağlamalıdırDevamını Oku
TARİH
25 Nisan 2018
HDP’yi de dışlamamasında yarar olan Vatan İttifakı’nın, bütün muhalefet partilerini içermesi önemlidirDevamını Oku
TARİH
16 Mart 2018
“Araplar bize düşman.” diyene, “kim kime düşmanlık ediyor?” diye sormazlar mı?Devamını Oku
TARİH
07 Mart 2018
Adeta “Cihat” zihniyeti ile Türkiye’nin, AB içindeki bu gelişmeye olumsuz etkisi yadsınmalı mıdır?Devamını Oku
TARİH
28 Ocak 2018
İnsanlar gibi devletler de yaşadıklarından ders almalıdırlar ki tarih tekerrür etmesin; bizim ders de almadığımız anlaşılıyorDevamını Oku
TARİH
22 Ocak 2018
İstanbul ve Çanakkale Boğazları Montreux Sözleşmesi ile yönetilirDevamını Oku
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