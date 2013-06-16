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Mustafa Alp Dağıstanlı

malpda@yahoo.com

TARİH

16 Haziran 2013

Hz. Ego ve sünepe havarileri

Sonunda bu toplumu yarmayı becerdin. Hey Recep Tayyip Erdoğan, sana diyorum. Kürtlerle 30 yıldır sürdürdüğünüz savaşın bile başaramadığı şeyi başardın

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TARİH

06 Haziran 2013

'Conan özür dilemez, ben onun yerine diliyorum'

Öldürülen sevgilisi Valeria’nın bedenini azgın bir intikam duygusuyla yakmakta olan Conan’ı seyreden Subotai ağlamaktadır. Yanındaki Wizard sorar: “Neden ağlıyorsun?”

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TARİH

05 Haziran 2013

Devrimci şiddetsizlik: Baltalarımızı ve bayraklarımızı gömmeliyiz

Bu direniş sürecini şiddetten arındırmalıyız ki, yine büyük, coşkulu ve rengarenk bir kalabalık olarak mücadeleyi sürdürebilelim

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TARİH

02 Haziran 2013

Öfkeyi anlamayan nesle aşina değiliz

Gezi Parkı eylemi de sadece birkaç ağacı koruma eylemi hiçbir zaman olmadı

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TARİH

24 Mayıs 2013

Sevişmek devrimcidir

Ankara metrosunda, Kurtuluş durağında, geçen gün, “Sayın yolcularımız, lütfen ahlak kurallarına uygun hareket ediniz!” diye anons yapılmış

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TARİH

27 Mart 2013

Gordon Milne ve Demokratik Futbol Paradigması!

Macaristan\'ı yenemedi Türkiye ve Brezilya’daki dünya kupasına gidemeyecek çok büyük ihtimal. Maç analizlerini dinlemiştir bir kısmınız

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TARİH

26 Mart 2013

Şişli’de bir bakkaliye dükkânı soyulmadı, yanlış haber verdik

Yine sansür, otosansür, gazetecilik meselelerini tartışıyoruz. Başbakanımız kızıyor, köpürüyor...

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TARİH

17 Mart 2013

Türkiye medyasının bir katil olarak portresi

Bütün Türkiye gazetecilerinin örnek alması, tanıması ve ders çıkarması gereken İsrailli gazeteci Gideon Levy, Eylül 2010’da Independent’ta yayınlanan harika röportajda...

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TARİH

08 Mart 2013

Medyada kuzuların sessizliği

Medya patronlarının başbakanların önünde neredeyse secdeye vardığı, gönlünü hoş etmek için elinden geleni ardına koymadığı bir ortamda ne kadar özgür olunabilir?

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TARİH

05 Mart 2013

Müzakereler bitti, paketi hazmetme sürecindeyiz

Abdullah Öcalan ile üç BDP milletvekilinin görüşme tutanaklarının bir özetinin Milliyet’te yayınlanmasının neden öyle büyük bir “süreci sabotaj” tartışması çıkardığını anlamış değilim

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TARİH

21 Ocak 2013

Amed’den gelen bir ses sana ne diyor dinle!

Sizin şehitleriniz, tabutlarınız nasıl bir infial, acı, öfke yaratıyorsa Kürtlerinki de aynısını yaratıyor

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TARİH

29 Kasım 2012

Kürt sorununa çözüm sorunu

Cezaevlerindeki PKK\'lıların açlık grevleri, 68. gününde, ölümün sınırında bitti

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