Mustafa Alp Dağıstanlı

TARİH
16 Haziran 2013
Sonunda bu toplumu yarmayı becerdin. Hey Recep Tayyip Erdoğan, sana diyorum. Kürtlerle 30 yıldır sürdürdüğünüz savaşın bile başaramadığı şeyi başardınDevamını Oku
TARİH
06 Haziran 2013
Öldürülen sevgilisi Valeria’nın bedenini azgın bir intikam duygusuyla yakmakta olan Conan’ı seyreden Subotai ağlamaktadır. Yanındaki Wizard sorar: “Neden ağlıyorsun?”Devamını Oku
TARİH
05 Haziran 2013
Bu direniş sürecini şiddetten arındırmalıyız ki, yine büyük, coşkulu ve rengarenk bir kalabalık olarak mücadeleyi sürdürebilelimDevamını Oku
TARİH
02 Haziran 2013
Gezi Parkı eylemi de sadece birkaç ağacı koruma eylemi hiçbir zaman olmadıDevamını Oku
TARİH
24 Mayıs 2013
Ankara metrosunda, Kurtuluş durağında, geçen gün, “Sayın yolcularımız, lütfen ahlak kurallarına uygun hareket ediniz!” diye anons yapılmışDevamını Oku
TARİH
27 Mart 2013
Macaristan\'ı yenemedi Türkiye ve Brezilya’daki dünya kupasına gidemeyecek çok büyük ihtimal. Maç analizlerini dinlemiştir bir kısmınızDevamını Oku
TARİH
26 Mart 2013
Yine sansür, otosansür, gazetecilik meselelerini tartışıyoruz. Başbakanımız kızıyor, köpürüyor...Devamını Oku
TARİH
17 Mart 2013
Bütün Türkiye gazetecilerinin örnek alması, tanıması ve ders çıkarması gereken İsrailli gazeteci Gideon Levy, Eylül 2010’da Independent’ta yayınlanan harika röportajda...Devamını Oku
TARİH
08 Mart 2013
Medya patronlarının başbakanların önünde neredeyse secdeye vardığı, gönlünü hoş etmek için elinden geleni ardına koymadığı bir ortamda ne kadar özgür olunabilir?Devamını Oku
TARİH
05 Mart 2013
Abdullah Öcalan ile üç BDP milletvekilinin görüşme tutanaklarının bir özetinin Milliyet’te yayınlanmasının neden öyle büyük bir “süreci sabotaj” tartışması çıkardığını anlamış değilimDevamını Oku
TARİH
21 Ocak 2013
Sizin şehitleriniz, tabutlarınız nasıl bir infial, acı, öfke yaratıyorsa Kürtlerinki de aynısını yaratıyorDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2012
Cezaevlerindeki PKK\'lıların açlık grevleri, 68. gününde, ölümün sınırında bittiDevamını Oku
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