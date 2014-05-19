TARİH
19 Mayıs 2014
Ölümden sonrasına inanın ya da inanmayın. Ama Selim Sesler Araf’ta çalmaya devam edecekDevamını Oku
TARİH
18 Nisan 2014
Misal Adnan Yıldız sergisinin açılışından hemen önce Erdağ Aksel ile söyleşti.Devamını Oku
TARİH
12 Mart 2014
268 gündür komada eriyen Berkin Elvan’ın ölümü hayatımızın akışını bıçak gibi kesti.Devamını Oku
TARİH
28 Şubat 2014
Sivil protestolara izin verilmediği, seçimlerin güvenliğinin sorgulandığı, hukuk süreci ve adalet çözümlerinin tıkandığı noktalarda, elbette direnişin rengi değişiyor...Devamını Oku
TARİH
12 Şubat 2014
Şehr-i İstanbul’un kalbi Taksim Meydanı, geçen hafta polis şovuyla kabusa çevrilen protestolara, yine yeni yeniden ‘kontrol devletinden manzaralara’ şahit oldu.Devamını Oku
TARİH
01 Şubat 2014
Önemsenmeyen çiziklerin, ‘sıyrıkların, ucuz atlatılmış kazaların, minik kesiklerin üzerine konan yarabantları, aslında üst üste, yanyana, alt alta gelince bize başka bir şey söylerDevamını Oku
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