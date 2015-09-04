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Meyda Yeğenoğlu

meyda.yegenoglu@bilgi.edu.tr

TARİH

04 Eylül 2015

Milliyetçi laikler ve otoriter İslamcılar

Siyam ikizlerinin hazin ortak sonları...

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TARİH

18 Ağustos 2015

Türk yasalarının korumadığı Eltürk, ya da ırkçı cinsel şiddet

Kürt bir kadın üzerinde uygulanan bu cinsel ve ırkçı şiddetin kanıtlamaya çalıştığı tek bir şey vardır: Beyaz Türk erkek patriarkal gücü

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TARİH

04 Şubat 2014

İstisnai hal ve biraderlik siyaseti: Jacques Derrida, Erdoğan ve Gülen’e bakarsa ne görür?

Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan için, "çevresinde zannediyorum meseleleri farklı intikal ettiriyorlar… Bir yönüyle, böyle rahatsız edici şeylere sevk ediyorlar sanıyorum arkadaşı" demiş BBC’ye verdiği röportajda.

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TARİH

06 Ekim 2013

Batsın sizin bu demokrasi anlayışınız!

Yazıya başlık olarak seçtiğim ifadenin gönderme yaptığı şeyin Hasan Cemal’e ithafen söylenen söz olduğunu farketmişsinizdir

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TARİH

30 Ağustos 2013

Bomba yağdıran insanseverler

Bir küçük testle başlayalım yazıya: yazının başlığındaki terimlerin birbiriyle çeliştiğini saptadınız sanırım. Eğer başlıktaki iki terimi birbirleriyle çelişmez olarak görüyorsanız bu yazının devamını bence okumanıza gerek yok, çünkü yazının konusu tam da bu terimler arasındaki çelişkiyi Suriye bağlamında masaya yatırmak.

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TARİH

24 Ağustos 2013

Kimin ölümü ağlanmaya değer?

Bazı ölümler ağlanmaya ve yas tutulmaya değiyor, diğer bazı yaşamların yitip gidişi ise ne ağlanmaya ne de kederlenmeye değmiyorsa, bu herşeyden önce medyanın ve siyasi söylemlerin ölümlerden de önce yaşamları kayda değer olanlar ve olmayanlar olarak ikiye bölmesinin sonucudur.

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TARİH

22 Ağustos 2013

İslamiyet, Hristiyanlık ve demokrasi: Sorulamayan soru

Modern ulus devlet geleneğiyle şekillenen sekülerleşme sürecinin kurumsallaştırdığı ideolojik ve politik dünyada Hristiyanlığın demokrasi ile bağdaşıp bağdaşmadığını sormak neredeyse abesle iştigal etmek demeye geliyor.

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TARİH

12 Ağustos 2013

İntikam siyaseti, barış ve demokrasi

Bu yazıyı pek yakında kararları açıklanmış Ergenekon davası; Kemalist laikçi elitlere beslenen nefret ve intikam duyguları; Diyarbakır hapishanesinde 1980 sonrasında yaşanan insan hakları ihlalleri...

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