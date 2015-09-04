Meyda Yeğenoğlu

TARİH
04 Eylül 2015
Siyam ikizlerinin hazin ortak sonları...Devamını Oku
TARİH
18 Ağustos 2015
Kürt bir kadın üzerinde uygulanan bu cinsel ve ırkçı şiddetin kanıtlamaya çalıştığı tek bir şey vardır: Beyaz Türk erkek patriarkal gücüDevamını Oku
TARİH
04 Şubat 2014
Fethullah Gülen, Recep Tayyip Erdoğan için, "çevresinde zannediyorum meseleleri farklı intikal ettiriyorlar… Bir yönüyle, böyle rahatsız edici şeylere sevk ediyorlar sanıyorum arkadaşı" demiş BBC’ye verdiği röportajda.Devamını Oku
TARİH
06 Ekim 2013
Yazıya başlık olarak seçtiğim ifadenin gönderme yaptığı şeyin Hasan Cemal’e ithafen söylenen söz olduğunu farketmişsinizdirDevamını Oku
TARİH
30 Ağustos 2013
Bir küçük testle başlayalım yazıya: yazının başlığındaki terimlerin birbiriyle çeliştiğini saptadınız sanırım. Eğer başlıktaki iki terimi birbirleriyle çelişmez olarak görüyorsanız bu yazının devamını bence okumanıza gerek yok, çünkü yazının konusu tam da bu terimler arasındaki çelişkiyi Suriye bağlamında masaya yatırmak.Devamını Oku
TARİH
24 Ağustos 2013
Bazı ölümler ağlanmaya ve yas tutulmaya değiyor, diğer bazı yaşamların yitip gidişi ise ne ağlanmaya ne de kederlenmeye değmiyorsa, bu herşeyden önce medyanın ve siyasi söylemlerin ölümlerden de önce yaşamları kayda değer olanlar ve olmayanlar olarak ikiye bölmesinin sonucudur.Devamını Oku
TARİH
22 Ağustos 2013
Modern ulus devlet geleneğiyle şekillenen sekülerleşme sürecinin kurumsallaştırdığı ideolojik ve politik dünyada Hristiyanlığın demokrasi ile bağdaşıp bağdaşmadığını sormak neredeyse abesle iştigal etmek demeye geliyor.Devamını Oku
TARİH
12 Ağustos 2013
Bu yazıyı pek yakında kararları açıklanmış Ergenekon davası; Kemalist laikçi elitlere beslenen nefret ve intikam duyguları; Diyarbakır hapishanesinde 1980 sonrasında yaşanan insan hakları ihlalleri...Devamını Oku
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