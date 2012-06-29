Maya Arakon

TARİH
29 Haziran 2012
Türkiye’ye döndüğümde bir hafta içinde ülkemde yaşanmış olan bunca acıyı görünce aklıma Bask Ülkesi’nde geçirdiğim bir hafta geldi...Devamını Oku
TARİH
14 Haziran 2012
İçinden geçtiğimiz dönemde Türkiye, adalet süreçlerinde evrensel hak ve temel özgürlükler prensiplerinin bütünüyle çiğnendiği...Devamını Oku
TARİH
31 Mayıs 2012
Başbakan Erdoğan’ın en önemli yeteneklerinden birinin gündem değiştirmek olduğunu düşünüyorum...Devamını Oku
TARİH
25 Mayıs 2012
Başbakan Erdoğan’ın 34 sivilin bombalanarak öldürüldüğü Uludere Roboski katliamından sonra uzun süren suskunluğun...Devamını Oku
TARİH
18 Mayıs 2012
11 Mayıs Cuma günü Bilgi Üniversitesi’nde “Türkiye’de Ötekileştirilenleri Anlamak: Kürtler” başlıklı bir panelde konuşma yaparken...Devamını Oku
TARİH
11 Mayıs 2012
AKP 2002 yılında büyük bir oy oranıyla seçildiğinde bunda Kemalist kadroların toplum mühendisliğinin sonucu olarak...Devamını Oku
TARİH
04 Mayıs 2012
İstanbul’da yaşayanlar ya da en azından Boğaz köprüsünden bir kez olsun geçmiş olanlar bilir; köprüye girmeden önce yolun sağ tarafında “köprüden önce son çıkış” uyarısı vardırDevamını Oku
TARİH
27 Nisan 2012
Son zamanlarda İstanbul kamuoyunu kenardan köşeden de olsa meşgul eden tartışmaların başında hiç kuşkusuz...Devamını Oku
TARİH
20 Nisan 2012
Son günlerde hızlı ve yoğun bir yargılama süreci yaşıyoruz. Balyoz, Ergenekon, 12 Eylül derken sıra 28 Şubatçıların yargılanmasına geldiDevamını Oku
TARİH
06 Nisan 2012
\"Öteki olmak\" dilimize son onbeş-yirmi yılda yerleşmiş göreceli olarak yeni bir sosyo-politik kavram...Devamını Oku
TARİH
30 Mart 2012
Bundan birkaç yıl önce 3. sınıf öğrencilerimden biri yanıma gelip o sıralar çalıştığım üniversitenin hocalarından birinin derste anlattıklarından şikâyet etmişti.Devamını Oku
TARİH
23 Mart 2012
Hükümetin Kürt sorununu çözmek amacıyla ortaya koyduğu son strateji, uzun zamandır “güvenlikçi politikalara teslim olmakla” suçlanan...Devamını Oku
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