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Maya Arakon

marakon@yahoo.com

TARİH

29 Haziran 2012

Bask deneyiminden ders çıkarmak

Türkiye’ye döndüğümde bir hafta içinde ülkemde yaşanmış olan bunca acıyı görünce aklıma Bask Ülkesi’nde geçirdiğim bir hafta geldi...

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TARİH

14 Haziran 2012

Adaletin ortaçağ karanlığı

İçinden geçtiğimiz dönemde Türkiye, adalet süreçlerinde evrensel hak ve temel özgürlükler prensiplerinin bütünüyle çiğnendiği...

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TARİH

31 Mayıs 2012

Akıl ve bilim mi, din ve değerler mi?

Başbakan Erdoğan’ın en önemli yeteneklerinden birinin gündem değiştirmek olduğunu düşünüyorum...

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TARİH

25 Mayıs 2012

Evladınızı öldürdük, parası neyse veririz!

Başbakan Erdoğan’ın 34 sivilin bombalanarak öldürüldüğü Uludere Roboski katliamından sonra uzun süren suskunluğun...

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TARİH

18 Mayıs 2012

Öğrencime dokunma!

11 Mayıs Cuma günü Bilgi Üniversitesi’nde “Türkiye’de Ötekileştirilenleri Anlamak: Kürtler” başlıklı bir panelde konuşma yaparken...

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TARİH

11 Mayıs 2012

Kemalist AKP’nin dil sürçmeleri

AKP 2002 yılında büyük bir oy oranıyla seçildiğinde bunda Kemalist kadroların toplum mühendisliğinin sonucu olarak...

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TARİH

04 Mayıs 2012

Kürt sorununda köprüden önce son çıkış!

İstanbul’da yaşayanlar ya da en azından Boğaz köprüsünden bir kez olsun geçmiş olanlar bilir; köprüye girmeden önce yolun sağ tarafında “köprüden önce son çıkış” uyarısı vardır

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TARİH

27 Nisan 2012

Karşınızda 21. yüzyılın Türk ailesi!

Son zamanlarda İstanbul kamuoyunu kenardan köşeden de olsa meşgul eden tartışmaların başında hiç kuşkusuz...

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TARİH

20 Nisan 2012

28 Şubat'la hesaplaşmak

Son günlerde hızlı ve yoğun bir yargılama süreci yaşıyoruz. Balyoz, Ergenekon, 12 Eylül derken sıra 28 Şubatçıların yargılanmasına geldi

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TARİH

06 Nisan 2012

Öteki olmanın dayanılmaz ağırlığı

\"Öteki olmak\" dilimize son onbeş-yirmi yılda yerleşmiş göreceli olarak yeni bir sosyo-politik kavram...

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TARİH

30 Mart 2012

Tükürsek boğarız

Bundan birkaç yıl önce 3. sınıf öğrencilerimden biri yanıma gelip o sıralar çalıştığım üniversitenin hocalarından birinin derste anlattıklarından şikâyet etmişti.

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TARİH

23 Mart 2012

Kürt sorununda yeni strateji, eski zihniyet!

Hükümetin Kürt sorununu çözmek amacıyla ortaya koyduğu son strateji, uzun zamandır “güvenlikçi politikalara teslim olmakla” suçlanan...

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