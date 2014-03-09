Kazablanka üzerinden Marakeş’e gitmek üzere uçağa bindiğimiz o sabah nasıl bir altı günün bizi beklediğini bilemezdik tabii. İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden iki öğrenci, bir araştırma görevlisi ve iki idari görevli hoca olarak aslında ufak bir gruptuk ama çantamızdaki 5 dakikalık filmimizin etkisinin devasa olacağına inancımız tamdı.