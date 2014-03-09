TARİH
09 Mart 2014
TARİH
27 Ocak 2014
Bu kitapların her ikisi de medyada yaşanan onca kötü uygulamanın ve bundan sorumlu insanların isimlerinin kayda geçmesi için değerliDevamını Oku
TARİH
09 Ocak 2014
Yeni düzenleme, Bakana ve TİB Başkanına internet sitesini erişime engelleme yetkisi veriyorDevamını Oku
TARİH
16 Aralık 2013
Geçtiğimiz ay Oxford Sözlüğü “selfie”yi yılın kelimesi seçince sosyal medyada benlik, kimlik inşası, görünür olma ve narsisizm kavramlarını ele almak farz oldu.Devamını Oku
TARİH
22 Kasım 2013
Kazablanka üzerinden Marakeş’e gitmek üzere uçağa bindiğimiz o sabah nasıl bir altı günün bizi beklediğini bilemezdik tabii. İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden iki öğrenci, bir araştırma görevlisi ve iki idari görevli hoca olarak aslında ufak bir gruptuk ama çantamızdaki 5 dakikalık filmimizin etkisinin devasa olacağına inancımız tamdı.Devamını Oku
TARİH
05 Kasım 2013
Popüler kültürün en sükseli mecrası televizyon, sırasında \'yüksek kültür\' ürünlerini de öğütüp reytinge çevirmekte epey usta. Şık hanım ve beylerin yüklüce paralar karşılığında yüksek tavanlı, şatafatlı opera binalarında tükettikleri \'elit\' kültür ürünlerinin basit bir eğlencelik olması da işin ironisi.Devamını Oku
TARİH
15 Ekim 2013
Twitter’in yaratılmasının üzerinden tam yedi yıl geçti. Örgütlenme aracı olmasının ötesinde bu süre içinde Twitter yurttaşın politikaya katılımının ve siyasal kampanya süreçlerinin gittikçe daha fazla parçası olmaya başladı.Devamını Oku
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