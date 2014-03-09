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Aslı Tunç

asli.tunc@bilgi.edu.tr

TARİH

09 Mart 2014

Liderlerinin Ekranda Buluşamadığı Bir Ülke

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TARİH

27 Ocak 2014

Medyanın diplerine iki kişisel yolculuk: 5Ne 1Kim ve Abluka

Bu kitapların her ikisi de medyada yaşanan onca kötü uygulamanın ve bundan sorumlu insanların isimlerinin kayda geçmesi için değerli

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TARİH

09 Ocak 2014

İnternette sansürün daralan kıskacı

Yeni düzenleme, Bakana ve TİB Başkanına internet sitesini erişime engelleme yetkisi veriyor

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TARİH

16 Aralık 2013

Sosyal medyada narsisizm ve ‘selfie’ kültürü

Geçtiğimiz ay Oxford Sözlüğü “selfie”yi yılın kelimesi seçince sosyal medyada benlik, kimlik inşası, görünür olma ve narsisizm kavramlarını ele almak farz oldu.

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TARİH

22 Kasım 2013

Marakeş, Amanpour ve Haber Yayıncılığının Zirvesinden Notlar…

Kazablanka üzerinden Marakeş’e gitmek üzere uçağa bindiğimiz o sabah nasıl bir altı günün bizi beklediğini bilemezdik tabii. İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünden iki öğrenci, bir araştırma görevlisi ve iki idari görevli hoca olarak aslında ufak bir gruptuk ama çantamızdaki 5 dakikalık filmimizin etkisinin devasa olacağına inancımız tamdı.

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TARİH

05 Kasım 2013

Sana kara bir aynadan baktım ey aziz ekran

Popüler kültürün en sükseli mecrası televizyon, sırasında \'yüksek kültür\' ürünlerini de öğütüp reytinge çevirmekte epey usta. Şık hanım ve beylerin yüklüce paralar karşılığında yüksek tavanlı, şatafatlı opera binalarında tükettikleri \'elit\' kültür ürünlerinin basit bir eğlencelik olması da işin ironisi.

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TARİH

15 Ekim 2013

Mavi Kuş yerel seçimlerde nereye uçacak? Twitter ve politik katılım üzerine düşünceler

Twitter’in yaratılmasının üzerinden tam yedi yıl geçti. Örgütlenme aracı olmasının ötesinde bu süre içinde Twitter yurttaşın politikaya katılımının ve siyasal kampanya süreçlerinin gittikçe daha fazla parçası olmaya başladı.

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