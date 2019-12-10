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Ümit Otan

umitotan@gmail.com

TARİH

10 Aralık 2019

Yarım kaldık, sakat kaldık...

Hayallerimin orasını burasını didikleyip öykülere çeviriyordum. Güzel bir film izlemeye hazırlanıyordum. Ta ki, Birhan Keskin'le burun buruna gelinceye kadar

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TARİH

04 Aralık 2019

Hayal ettiğim dünya bu değildi...

"İnsanları sevin, eşyaları kullanın, çünkü tersi asla işe yaramaz"

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TARİH

16 Ağustos 2019

"Saçma sapan" hayatlar...

"Bizim mahalle"ye de altına tutunanlar dadandı. Hemen üzerimizdeki Kaz Dağları Milli Parkı'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Çeşmesi yöresi talan edildi. Ormanın içine kocaman bir oyuk açıldı

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TARİH

08 Nisan 2019

Sanırım bende bir bozukluk var...

Her yolculukta insan, kendinden gider ve kendine gidermiş

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TARİH

05 Ocak 2019

"Hayatımın en mutlu ânıymış, bilmiyordum"

"Meramını anlatmak için emojilere sığınanlar, bir şeyler yazmaya üşenenler bir gün doğru dürüst konuşmayı da unutacaklar. Unuttular bile"

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TARİH

21 Aralık 2018

"Kaldıysa hâlâ masumiyetimiz"

Ya hayatımız için hiçbir anlamı olmayan şeylerle kavrulmayı bekleyeceğiz ya da sıçrayıp kurtulacağız...

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TARİH

13 Aralık 2018

Hayatın kokusunu yitirdik...

Şimdiki zamanın kokusuna bakayım dedim; leş kokuyor...

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TARİH

04 Aralık 2018

Kusmamı durduramadım

"Ne yaparsanız yapın, kendinizi saklamaya çalışmak için istediğiniz kadar 'debelenin' başaramazsınız: Yazı sizi ele verir"

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TARİH

14 Haziran 2017

Hayatımız sandığımız hayatlar...

"Hayat, kariyer planı yapar gibi yaşanacak bir şey değil…"

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TARİH

20 Mayıs 2017

Hepimiz sadece kendimizleyiz...

"Başka bir insanın özünün daha derinine gitme yeteneğimiz" acaba bazı zamanlar başımızı belaya mı sokuyor?

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TARİH

24 Nisan 2017

Protezli ruhlar...

"Dostlarım, arkadaşlarım aylardır tutuklu; hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan, laf ola beri gele bağırtılar midemi bulandırıyor"

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TARİH

15 Mart 2017

Kendimi masallara adar mıydım...

İda'da boy vermek için son hazırlıklarını yapan laleler, ülkeyi kasıp kavuran "lale krizi"nden habersiz

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