TARİH
10 Aralık 2019
Hayallerimin orasını burasını didikleyip öykülere çeviriyordum. Güzel bir film izlemeye hazırlanıyordum. Ta ki, Birhan Keskin'le burun buruna gelinceye kadarDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2019
"İnsanları sevin, eşyaları kullanın, çünkü tersi asla işe yaramaz"Devamını Oku
TARİH
16 Ağustos 2019
"Bizim mahalle"ye de altına tutunanlar dadandı. Hemen üzerimizdeki Kaz Dağları Milli Parkı'na 40 kilometre uzaklıktaki Kirazlı Balaban Çeşmesi yöresi talan edildi. Ormanın içine kocaman bir oyuk açıldıDevamını Oku
TARİH
08 Nisan 2019
Her yolculukta insan, kendinden gider ve kendine gidermişDevamını Oku
TARİH
05 Ocak 2019
"Meramını anlatmak için emojilere sığınanlar, bir şeyler yazmaya üşenenler bir gün doğru dürüst konuşmayı da unutacaklar. Unuttular bile"Devamını Oku
TARİH
21 Aralık 2018
Ya hayatımız için hiçbir anlamı olmayan şeylerle kavrulmayı bekleyeceğiz ya da sıçrayıp kurtulacağız...Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2018
Şimdiki zamanın kokusuna bakayım dedim; leş kokuyor...Devamını Oku
TARİH
04 Aralık 2018
"Ne yaparsanız yapın, kendinizi saklamaya çalışmak için istediğiniz kadar 'debelenin' başaramazsınız: Yazı sizi ele verir"Devamını Oku
TARİH
14 Haziran 2017
"Hayat, kariyer planı yapar gibi yaşanacak bir şey değil…"Devamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2017
"Başka bir insanın özünün daha derinine gitme yeteneğimiz" acaba bazı zamanlar başımızı belaya mı sokuyor?Devamını Oku
TARİH
24 Nisan 2017
"Dostlarım, arkadaşlarım aylardır tutuklu; hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan, laf ola beri gele bağırtılar midemi bulandırıyor"Devamını Oku
TARİH
15 Mart 2017
İda'da boy vermek için son hazırlıklarını yapan laleler, ülkeyi kasıp kavuran "lale krizi"nden habersizDevamını Oku
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