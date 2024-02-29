Reşit Serpkenci

TARİH
29 Şubat 2024
Ülkemiz verilerinde oldukça zengin. Fakat ham verileri bilgiye çevirmek için efor sarf etmek gerekiyor. Karar vericilerin bu verileri yoğun incelemesi "doğru" kararlar alınmasında son derece önemliDevamını Oku
TARİH
28 Şubat 2024
Fiyat istikrarı kesinlikle Türkiye'nin çözüm bekleyen ilk ve en büyük sorunu. Fakat hemen arkasından ülkemizdeki aşırı ve orantısız tüketim hız ve arzusunu düşürmek geliyorDevamını Oku
TARİH
27 Şubat 2024
Yıllar içinde nüfusu ortalama %1'lerde ve hane formasyonu %2- 3'lerde ilerleyen ülkemizde, kredi kartı sayı ve kullanımları son derece dengesiz ve "orantısız" bir şekilde gelişiyorDevamını Oku
TARİH
26 Şubat 2024
Türkiye ekonomisi büyük bir ölçüde "yerli ve milli" banka veya kart "kredileri" ve bunların halkımız tarafından ödemeleri (ve/veya borçlanmaları) sayesinde büyümeye çalışıyorDevamını Oku
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