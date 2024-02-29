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Konuk Yazar

Reşit Serpkenci

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TARİH

29 Şubat 2024

Türkiye'de finansal okuryazarlık ve kredi kartları – Bölüm IV

Ülkemiz verilerinde oldukça zengin. Fakat ham verileri bilgiye çevirmek için efor sarf etmek gerekiyor. Karar vericilerin bu verileri yoğun incelemesi "doğru" kararlar alınmasında son derece önemli

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TARİH

28 Şubat 2024

Türkiye'de finansal okuryazarlık ve kredi kartları – Bölüm III

Fiyat istikrarı kesinlikle Türkiye'nin çözüm bekleyen ilk ve en büyük sorunu. Fakat hemen arkasından ülkemizdeki aşırı ve orantısız tüketim hız ve arzusunu düşürmek geliyor

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TARİH

27 Şubat 2024

Türkiye'de finansal okuryazarlık ve kredi kartları – Bölüm II

Yıllar içinde nüfusu ortalama %1'lerde ve hane formasyonu %2- 3'lerde ilerleyen ülkemizde, kredi kartı sayı ve kullanımları son derece dengesiz ve "orantısız" bir şekilde gelişiyor

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TARİH

26 Şubat 2024

Türkiye'de finansal okuryazarlık ve kredi kartları – Bölüm I

Türkiye ekonomisi büyük bir ölçüde "yerli ve milli" banka veya kart "kredileri" ve bunların halkımız tarafından ödemeleri (ve/veya borçlanmaları) sayesinde büyümeye çalışıyor

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