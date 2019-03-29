Rengin Soysal

TARİH
29 Mart 2019
Ahmet Altan cezaevindeki hücresinde anılarını yazarken “Ben sizi unutacağım ama siz beni hatırlayacaksınız” demiş...Devamını Oku
TARİH
15 Eylül 2018
Ben bu defa müjdeler getiren bir eylül bekliyorumDevamını Oku
TARİH
26 Kasım 2017
Washington Post’un 2017nin En Önemli 50 Kurgusu listesinde Ahmet Altan’ın ABD’de Endgame adıyla yayımlanan romanı da varDevamını Oku
TARİH
06 Temmuz 2017
Muhteşem savunması karşısında söyleyecek söz bulamayanlar yine tarafgir bir siyaset bakışıyla kara çalma çabasındalarDevamını Oku
TARİH
11 Nisan 2017
Neymiş, dış ülkelerin Türkiye ile ilgili kötü niyetleri varmış; o halde daha da büyük bir ısrarla ve inatla demokrasi talep etmeliyizDevamını Oku
TARİH
04 Ekim 2016
Madem Taraf bir projeydi, arkasında şu dış ülke, bu iç mihrak vardı, niye Taraf’ı yaşatmak için parmaklarını kıpırdatmadılar?Devamını Oku
TARİH
13 Eylül 2016
"Unutmayın hayat geçici bir şeydir, hepimiz öyle ya da böyle geçip gideceğiz, korkmaya değmez"Devamını Oku
TARİH
22 Ağustos 2016
Aslı Erdoğan da tutuklandığında ümidim soldu benim…Devamını Oku
TARİH
25 Temmuz 2016
Ordu içindeki FETÖ cuntasının, yargıdaki, emniyetteki uzantılarının temizlenmesi elbette kesin şartDevamını Oku
TARİH
05 Temmuz 2016
Kadıköy perişan, Kadıköylü huzursuz ve endişeliDevamını Oku
TARİH
29 Haziran 2016
İslamiyet'te asla yeri olmayan ırk ayrımcılığı, herhalde Türk - İslam sentezinin ağır basmasıyla dindarlar arasında rağbet kazandıDevamını Oku
TARİH
19 Haziran 2016
O son harçlığımı saklıyorum, ömrüm oldukça da saklayacağım.Devamını Oku
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