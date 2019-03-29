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Rengin Soysal

rengin.soysal@gmail.com

TARİH

29 Mart 2019

Ahmet Altan’ın dünya turu ve Nobel

Ahmet Altan cezaevindeki hücresinde anılarını yazarken “Ben sizi unutacağım ama siz beni hatırlayacaksınız” demiş...

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TARİH

15 Eylül 2018

Yazar, hayal gücü ve dünyayı dolaşmak

Ben bu defa müjdeler getiren bir eylül bekliyorum

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TARİH

26 Kasım 2017

Ahmet Altan’dan bir armağan

Washington Post’un 2017nin En Önemli 50 Kurgusu listesinde Ahmet Altan’ın ABD’de Endgame adıyla yayımlanan romanı da var

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TARİH

06 Temmuz 2017

Savunmadan adalete umudumuzun yazı

Muhteşem savunması karşısında söyleyecek söz bulamayanlar yine tarafgir bir siyaset bakışıyla kara çalma çabasındalar

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TARİH

11 Nisan 2017

Son hafta

Neymiş, dış ülkelerin Türkiye ile ilgili kötü niyetleri varmış; o halde daha da büyük bir ısrarla ve inatla demokrasi talep etmeliyiz

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TARİH

04 Ekim 2016

Ahmet Altan ve iftiralar

Madem Taraf bir projeydi, arkasında şu dış ülke, bu iç mihrak vardı, niye Taraf’ı yaşatmak için parmaklarını kıpırdatmadılar?

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TARİH

13 Eylül 2016

Altanlara değil kendimize üzülüyorum

"Unutmayın hayat geçici bir şeydir, hepimiz öyle ya da böyle geçip gideceğiz, korkmaya değmez"

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TARİH

22 Ağustos 2016

Memleketin en korkunç yazı

Aslı Erdoğan da tutuklandığında ümidim soldu benim…

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TARİH

25 Temmuz 2016

Darbesavar demokrasi

Ordu içindeki FETÖ cuntasının, yargıdaki, emniyetteki uzantılarının temizlenmesi elbette kesin şart

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TARİH

05 Temmuz 2016

Kadıköy’ün hali, memleketin hali

Kadıköy perişan, Kadıköylü huzursuz ve endişeli

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TARİH

29 Haziran 2016

Katmerli vesayet ve AB

İslamiyet'te asla yeri olmayan ırk ayrımcılığı, herhalde Türk - İslam sentezinin ağır basmasıyla dindarlar arasında rağbet kazandı

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TARİH

19 Haziran 2016

Geçen eylül kaybettiğim çok kıymetli babam Muzaffer Soysal için

O son harçlığımı saklıyorum, ömrüm oldukça da saklayacağım.

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